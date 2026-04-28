星野リゾート“1955 東京ベイ”でアメリカのスターになりきり体験！ 2室限定の新コンセプトルーム誕生
1955年のアメリカがモチーフのホテル“1955 東京ベイ by 星野リゾート”が、4月22日（水）から、新コンセプトルーム「50sスターダムルーム」の予約受付を開始した。
【写真】ハリウッドミラーでスター気分満開！ 「50sスターダムルーム」の詳細
■楽屋とオンステージの2つのエリアで構成
今回予約受付がスタートした「50sスターダムルーム」は、1950年代アメリカのスターになりきって、当時の世界観に没入する体験が楽しめる、2室限定のコンセプトルーム。
客室の入口側には、丸いライトが並ぶハリウッドミラー仕様のドレッサーや、ジュークボックスをモチーフにしたウォールハンガーを設置。備え付けのステージ衣装を身に着けてなりきり気分を楽しめるなど、スターの楽屋をイメージした空間が広がっている。
また、小上がりになった奥側エリアでは、ミラーボールが回り、ネオンサインが輝くオンステージを再現。レコードを回して世界観に浸りながら過ごすことが可能だ。
さらに、50年代のアメリカンダイナーをモチーフにしたソファー席も用意され、自身がスターになった気分で滞在を満喫できる。
【写真】ハリウッドミラーでスター気分満開！ 「50sスターダムルーム」の詳細
■楽屋とオンステージの2つのエリアで構成
今回予約受付がスタートした「50sスターダムルーム」は、1950年代アメリカのスターになりきって、当時の世界観に没入する体験が楽しめる、2室限定のコンセプトルーム。
また、小上がりになった奥側エリアでは、ミラーボールが回り、ネオンサインが輝くオンステージを再現。レコードを回して世界観に浸りながら過ごすことが可能だ。
さらに、50年代のアメリカンダイナーをモチーフにしたソファー席も用意され、自身がスターになった気分で滞在を満喫できる。