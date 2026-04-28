やはり芸能人…約13億円の追徴金を完納したチャ・ウヌが軍楽隊イベントに登場、目を引くビジュアル

歌手・俳優のチャ・ウヌの近況が注目を集めている。

4月28日、複数のオンラインコミュニティでは、23日の軍楽隊イベントに参加したチャ・ウヌの姿を収めた写真が拡散された。

【写真】軍楽隊イベントに登場したチャウヌ

写真のチャ・ウヌは、端正なスーツ姿でステージに立ち、敬礼する様子を見せている。多くのオーケストラ団員の中でもひときわ目を引くビジュアルで、“やはり芸能人”と思わせる存在感を放った。

投稿を見たファンからは「兵役中でも変わらないビジュアル」といった声が上がるなど、熱い関心が集まっている。

一方でチャ・ウヌは最近、税務問題が取り沙汰されたことでも注目を集めた。これについて本人はSNSで、税務当局の手続きと結果を尊重し、130億ウォン（約13億円）税金はすべて納付したと明らかにするとともに、公式に謝罪している。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

（写真＝オンラインコミュニティ）軍楽隊イベントに登場したチャウヌ

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所ファンタジオに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。俳優としても活躍しており、ドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演。