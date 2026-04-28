大分県中津市の中津ひがたで28日から3日間限定の潮干狩りが始まり、訪れた人たちがバケツいっぱいになるまで夢中になって貝掘りを楽しんでいます。

【写真を見る】「バター焼きか味噌汁か」 3日間限定の潮干狩り初日から盛況 大分・中津

中津市の中津ひがたは28日から3日間限定で潮干狩りに開放されます。

環境の変化やエイの食害によりアサリの漁獲量は激減しているということですが、県漁協中津支店が毎年この時期に合わせてアサリを放流し、観光潮干狩りを開催しています。

「みてでかい」「なんか楽しい」

体験料は大人1000円子どもは500円で、一人2キロまで持ち帰ることができます。

初日は平日にもかかわらず大勢の客が訪れ、バケツがいっぱいになるまで夢中になって貝を探していました。

（体験した人）「楽しいですね。初めて潮干狩りに来た」「楽しいぞー」「海大好きなんで春は貝掘りしています、バター焼きか味噌汁か」

（県漁協中津支店・田中浩二理事）「漁協に問い合わせがかなり来ていたので開催することができて大変良かった。貝はたくさん入っていますのでみなさんぜひ来てほしい」

中津ひがたの潮干狩りは30日までで、潮のタイミングにあわせて開始時間は異なります。