4月27日、タレント・王林が『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）に出演。番組で見せた近影に、衝撃が広がっている。

同番組は、6人で構成された「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」の2チームが、番組オリジナルのゲームで勝負しあうバラエティ番組だ。この日、王林は「芸人バラエティ軍」のメンバーとして参戦し、女優・黒木華と「カケヒキあっち向いてホイ」で熱戦を繰り広げ、活躍を見せていた。

この頃は、明るい茶髪に華やかなメイク、露出度高めな衣装が目立っていた王林。『THEバトルSHOW』でも、大きなリボンで茶髪を束ね、トップスはダボッとした黒のスウェット、膝上丈のショートパンツからは美脚があらわに。くっきりアイラインに赤リップと、この日も濃い目のメイクが施され、全体的に派手な印象だ。

デビュー当初は、青森出身というキャラもあり、素朴な印象だった王林。今ではずいぶんと垢抜けたビジュアルになり、Xでは「誰かわからなかった」という反応が続出している。

《王林ちゃん、わからなかった》

《王林ちゃん顔だけやなくて感じもなんか変わったよな》

王林の“激変”ぶりには、かねて賛否が飛び交っていたが、4月始めには大きな話題を呼んだ出来事があった。

「4月5日、王林さんが自身のInstagramに投稿した“ハイレグジーパン”姿には、『都会に染まってしまった』とショックを受けた人の声が多く寄せられました。バラエティで活躍し始めた頃は『東京が怖い』と、都会に馴染めないつらさを訴えていましたが、次第にビジュアルは華やかになり、クラブ通いを公言するように。いまもバリバリと津軽弁を使っていますが、雰囲気が変わってしまったと言われるようにはなりましたね。

ただ、どれだけ見た目が変わっても、地元・青森への思いは変わらないようです。4月1日には、東京の所属事務所を退所し、青森の事務所『リンゴミュージック』に復帰。11日には、まちおこし企画『OURIN PROJECT』を発表し、2028年から運休予定の鉄道・弘南鉄道大鰐線周辺を応援するため、自身がプロデュースするアップルパイを販売するなど企画を展開しています。『夢は青森県知事』とたびたび公言してきた王林さんですから、今後も知名度向上のためバラエティ番組には出演しながらも、青森のために動いていくつもりなのでしょう」（芸能担当記者）

青森にわたった王林は、知事の夢を叶えることができるだろうか。