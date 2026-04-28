　4月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は859銘柄、下落は2056銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが79銘柄、値下がりは139銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの5万9440円。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <278A>　テラドローン　　　 8390　　+620（　+8.0%）
2位 <6574>　コンヴァノ　　　　　109　　　+7（　+6.9%）
3位 <1930>　北陸電工　　　　　 1600　　 +98（　+6.5%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 99.7　　+5.7（　+6.1%）
5位 <1946>　トーエネク　　　　 2249　　+121（　+5.7%）
6位 <3439>　三ツ知　　　　　　　752　　 +26（　+3.6%）
7位 <4936>　アクシージア　　　358.7　 +11.7（　+3.4%）
8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2760　 +83.0（　+3.1%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　 10.3　　+0.3（　+3.0%）
10位 <6503>　三菱電　　　　　　 6250　　+172（　+2.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7868>　広済堂ＨＤ　　　　　540　　 -43（　-7.4%）
2位 <7510>　たけびし　　　　　 2201　　-161（　-6.8%）
3位 <4063>　信越化　　　　　　 6600　　-481（　-6.8%）
4位 <9505>　北陸電　　　　　　　940　 -65.0（　-6.5%）
5位 <5532>　リアルゲイト　　　 3400　　-235（　-6.5%）
6位 <9506>　東北電　　　　　　 1090　 -67.0（　-5.8%）
7位 <6276>　シリウスＶ　　　　278.1　 -16.9（　-5.7%）
8位 <6994>　指月電　　　　　 1014.9　 -59.1（　-5.5%）
9位 <9503>　関西電　　　　　　 2400　-133.5（　-5.3%）
10位 <556A>　犬猫生活　　　　 3770.5　-189.5（　-4.8%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2760　 +83.0（　+3.1%）
2位 <6503>　三菱電　　　　　　 6250　　+172（　+2.8%）
3位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4530　　 +86（　+1.9%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　620.9　　+9.8（　+1.6%）
5位 <9502>　中部電　　　　　　 2650　 +40.5（　+1.6%）
6位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　　 4250　　 +48（　+1.1%）
7位 <6473>　ジェイテクト　　 1829.9　 +20.4（　+1.1%）
8位 <6532>　ベイカレント　　 5298.5　 +57.5（　+1.1%）
9位 <7751>　キヤノン　　　　　 4170　　 +45（　+1.1%）
10位 <1721>　コムシスＨＤ　　 5875.1　 +41.1（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4063>　信越化　　　　　　 6600　　-481（　-6.8%）
2位 <9503>　関西電　　　　　　 2400　-133.5（　-5.3%）
3位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 3880　　-189（　-4.6%）
4位 <6526>　ソシオネクス　　 1916.5　 -93.0（　-4.6%）
5位 <6702>　富士通　　　　　　 3575　　-118（　-3.2%）
6位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2377　 -57.5（　-2.4%）
7位 <6113>　アマダ　　　　　 2588.8　 -28.2（　-1.1%）
8位 <9983>　ファストリ　　　　72406　　-764（　-1.0%）
9位 <3402>　東レ　　　　　　 1129.1　 -11.4（　-1.0%）
10位 <9107>　川崎汽　　　　　 2476.5　 -24.5（　-1.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース