[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇859銘柄・下落2056銘柄（東証終値比）
4月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2972銘柄。東証終値比で上昇は859銘柄、下落は2056銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが79銘柄、値下がりは139銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は変わらずの5万9440円。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <278A> テラドローン 8390 +620（ +8.0%）
2位 <6574> コンヴァノ 109 +7（ +6.9%）
3位 <1930> 北陸電工 1600 +98（ +6.5%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 99.7 +5.7（ +6.1%）
5位 <1946> トーエネク 2249 +121（ +5.7%）
6位 <3439> 三ツ知 752 +26（ +3.6%）
7位 <4936> アクシージア 358.7 +11.7（ +3.4%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2760 +83.0（ +3.1%）
9位 <8918> ランド 10.3 +0.3（ +3.0%）
10位 <6503> 三菱電 6250 +172（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7868> 広済堂ＨＤ 540 -43（ -7.4%）
2位 <7510> たけびし 2201 -161（ -6.8%）
3位 <4063> 信越化 6600 -481（ -6.8%）
4位 <9505> 北陸電 940 -65.0（ -6.5%）
5位 <5532> リアルゲイト 3400 -235（ -6.5%）
6位 <9506> 東北電 1090 -67.0（ -5.8%）
7位 <6276> シリウスＶ 278.1 -16.9（ -5.7%）
8位 <6994> 指月電 1014.9 -59.1（ -5.5%）
9位 <9503> 関西電 2400 -133.5（ -5.3%）
10位 <556A> 犬猫生活 3770.5 -189.5（ -4.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6762> ＴＤＫ 2760 +83.0（ +3.1%）
2位 <6503> 三菱電 6250 +172（ +2.8%）
3位 <6701> ＮＥＣ 4530 +86（ +1.9%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 620.9 +9.8（ +1.6%）
5位 <9502> 中部電 2650 +40.5（ +1.6%）
6位 <9147> ＮＸＨＤ 4250 +48（ +1.1%）
7位 <6473> ジェイテクト 1829.9 +20.4（ +1.1%）
8位 <6532> ベイカレント 5298.5 +57.5（ +1.1%）
9位 <7751> キヤノン 4170 +45（ +1.1%）
10位 <1721> コムシスＨＤ 5875.1 +41.1（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 6600 -481（ -6.8%）
2位 <9503> 関西電 2400 -133.5（ -5.3%）
3位 <9022> ＪＲ東海 3880 -189（ -4.6%）
4位 <6526> ソシオネクス 1916.5 -93.0（ -4.6%）
5位 <6702> 富士通 3575 -118（ -3.2%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2377 -57.5（ -2.4%）
7位 <6113> アマダ 2588.8 -28.2（ -1.1%）
8位 <9983> ファストリ 72406 -764（ -1.0%）
9位 <3402> 東レ 1129.1 -11.4（ -1.0%）
10位 <9107> 川崎汽 2476.5 -24.5（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <278A> テラドローン 8390 +620（ +8.0%）
2位 <6574> コンヴァノ 109 +7（ +6.9%）
3位 <1930> 北陸電工 1600 +98（ +6.5%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 99.7 +5.7（ +6.1%）
5位 <1946> トーエネク 2249 +121（ +5.7%）
6位 <3439> 三ツ知 752 +26（ +3.6%）
7位 <4936> アクシージア 358.7 +11.7（ +3.4%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2760 +83.0（ +3.1%）
9位 <8918> ランド 10.3 +0.3（ +3.0%）
10位 <6503> 三菱電 6250 +172（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7868> 広済堂ＨＤ 540 -43（ -7.4%）
2位 <7510> たけびし 2201 -161（ -6.8%）
3位 <4063> 信越化 6600 -481（ -6.8%）
4位 <9505> 北陸電 940 -65.0（ -6.5%）
5位 <5532> リアルゲイト 3400 -235（ -6.5%）
6位 <9506> 東北電 1090 -67.0（ -5.8%）
7位 <6276> シリウスＶ 278.1 -16.9（ -5.7%）
8位 <6994> 指月電 1014.9 -59.1（ -5.5%）
9位 <9503> 関西電 2400 -133.5（ -5.3%）
10位 <556A> 犬猫生活 3770.5 -189.5（ -4.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6762> ＴＤＫ 2760 +83.0（ +3.1%）
2位 <6503> 三菱電 6250 +172（ +2.8%）
3位 <6701> ＮＥＣ 4530 +86（ +1.9%）
4位 <9501> 東電ＨＤ 620.9 +9.8（ +1.6%）
5位 <9502> 中部電 2650 +40.5（ +1.6%）
6位 <9147> ＮＸＨＤ 4250 +48（ +1.1%）
7位 <6473> ジェイテクト 1829.9 +20.4（ +1.1%）
8位 <6532> ベイカレント 5298.5 +57.5（ +1.1%）
9位 <7751> キヤノン 4170 +45（ +1.1%）
10位 <1721> コムシスＨＤ 5875.1 +41.1（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 6600 -481（ -6.8%）
2位 <9503> 関西電 2400 -133.5（ -5.3%）
3位 <9022> ＪＲ東海 3880 -189（ -4.6%）
4位 <6526> ソシオネクス 1916.5 -93.0（ -4.6%）
5位 <6702> 富士通 3575 -118（ -3.2%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2377 -57.5（ -2.4%）
7位 <6113> アマダ 2588.8 -28.2（ -1.1%）
8位 <9983> ファストリ 72406 -764（ -1.0%）
9位 <3402> 東レ 1129.1 -11.4（ -1.0%）
10位 <9107> 川崎汽 2476.5 -24.5（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース