エンゼルス戦で逆転3ランを放った

【MLB】Wソックス ー エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場すると、1点ビハインドの7回に12号逆転3ランを放った。メジャー単独トップとなる豪快弾に、日本のファンも「やばすぎて笑うしかない」と“ドン引き”していた。

悪天候の影響で約3時間遅れて始まった一戦だった。1点差まで追い上げた7回無死二、三塁で迎えた第4打席、カウント2-2から左腕ポメランツの149キロを捉えると右中間席へ逆転3ラン。打球速度95.8マイル（約154.2キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度48度の高弾道アーチだった。

3試合ぶりの一発でメジャー単独トップに浮上。トップで並んでいたヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を突き放した。球団の月間本塁打数（3月〜4月）も歴代最多となった。

豪快な一発に日本のファンも大興奮。SNS上には「輝いている」「通用しないとか言ってたやつは謝っとけ」「秘密兵器すぎる」「ここまで通用するとは」「化け物過ぎる」「MLBの頂に降臨」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）