ロンドン・マラソンで快記録

26日に行われたロンドン・マラソンは歴史的レースとなった。男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が、史上初の2時間切りとなる1時間59分30秒の世界新記録で優勝。初マラソンで1時間59分41秒をマークし、2位となったユーミフ・ケジェルチャ（エチオピア）には意外な事実が判明し、反響が広がっている。

終盤までサウェと競り合ったケジェルチャ。11秒及ばなかったものの、初マラソン世界最高となる1時間59分41秒で2位に入った。

2019、2025年世界選手権の男子1万メートルで銀メダルを獲得した28歳。昨年末のTBS系「大晦日オールスター体育祭」の赤坂ミニマラソンでは、圧倒的な脚力を披露して優勝していた。

この事実を思い出したファンも多く、Xでは反響が広がる。

「ケジェルチャって、オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンに来てくれたケジェルチャか！」

「ケジェルチャさん、よく赤坂マラソン出てくれましたね」

「赤坂でオールスターのミニマラソンに出てたんか笑」

「ケジェルチャもしれっと2時間切ってて草 初マラソンやろ？なんでこいつが赤坂来てたんや」

ロンドンは3位のキプリモ（ウガンダ）も2時間0分28秒と従来の世界記録を上回り、超ハイレベルな42.195キロだった。



（THE ANSWER編集部）