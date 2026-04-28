マラソン2時間切り快挙の4か月前…日本人仰天「なんで…」「出てたんか」 エチオピア28歳に意外な事実
ロンドン・マラソンで快記録
26日に行われたロンドン・マラソンは歴史的レースとなった。男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が、史上初の2時間切りとなる1時間59分30秒の世界新記録で優勝。初マラソンで1時間59分41秒をマークし、2位となったユーミフ・ケジェルチャ（エチオピア）には意外な事実が判明し、反響が広がっている。
終盤までサウェと競り合ったケジェルチャ。11秒及ばなかったものの、初マラソン世界最高となる1時間59分41秒で2位に入った。
2019、2025年世界選手権の男子1万メートルで銀メダルを獲得した28歳。昨年末のTBS系「大晦日オールスター体育祭」の赤坂ミニマラソンでは、圧倒的な脚力を披露して優勝していた。
この事実を思い出したファンも多く、Xでは反響が広がる。
「ケジェルチャって、オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンに来てくれたケジェルチャか！」
「ケジェルチャさん、よく赤坂マラソン出てくれましたね」
「赤坂でオールスターのミニマラソンに出てたんか笑」
「ケジェルチャもしれっと2時間切ってて草 初マラソンやろ？なんでこいつが赤坂来てたんや」
ロンドンは3位のキプリモ（ウガンダ）も2時間0分28秒と従来の世界記録を上回り、超ハイレベルな42.195キロだった。
（THE ANSWER編集部）