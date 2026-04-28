八村塁や河村勇輝の恩師も…JBAが選手育成指導者表彰の受賞者14名を発表

4月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、2025年度選手育成指導者表彰の受賞者を発表した。

同賞は、U12・U15・U18といった育成年代で指導にあたり、U18以降のカテゴリーで活躍する選手の育成に寄与した指導者を顕彰するもの。今年度は全国から14名が選出された。

受賞者の中には、現在ロサンゼルス・レイカーズでプレーする八村塁をはじめ、多くのトッププレーヤーを育てた故・佐藤久夫氏（宮城県／U18男子）の名前も並んだ。公立の仙台高校でウインターカップ2連覇を成し遂げ、その後も仙台大学附属明成高校で3連覇を達成するなど、日本バスケットボール界に多大な足跡を残した名将だ。

JBAは佐藤氏について「2023年6月に逝去したが、多くの指導者への功績が高く、指導者育成にも尽力した」と、その功績を評価している。

また、ミニバスケットボールの現場から日本代表クラスの選手を育てた指導者として、森本敏史氏（山口県／U12男子）も選出。シカゴ・ブルズに所属する河村勇輝を少年期に指導したことでも知られる。

森本氏については、「幼い初心者をコーチする中、技術指導のみならず、バスケットボールの楽しさを伝えながら『心身の成長』に重きを置く指導は、保護者からの信頼も厚く、山口県内コーチの手本にもなっていた」と紹介。現在は小学校長として教育現場に携わりながら、地域クラブの運営などを通じてバスケットボールの普及に貢献している。

そのほかにも、各カテゴリーで長年にわたり選手育成に尽力してきた指導者が選出。JBAは同表彰について、育成年代の指導の価値を社会的に広く認知させるとともに、現場の指導者のモチベーション向上、さらには次世代指導者の育成につなげることを目的としている。

◆■2025年度選手育成指導者表彰受賞者

佐藤善則（岩手県／U12男子）



生駒大輔（岩手県／U15男子）



佐藤久夫（宮城県／U18男子）



川田容子（宮城県／U15女子）



小野裕（宮城県／U18女子）



金丸亮（秋田県／U12女子）



今野敏行（秋田県／U15女子）



村越竜也（秋田県／U18男子）



樋渡真（秋田県／U18女子）



高木優子（東京都／U18女子）



仲田高幸（兵庫県／U12男子）



春田加織（兵庫県／U18男子）



森本敏史（山口県／U12男子）



北島寿人（佐賀県／U18男子）











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