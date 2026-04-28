YOSHIKIさんが大谷を称賛

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ロックバンド「X JAPAN」のリーダー・YOSHIKIさんは27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムで行わるドジャースとマーリンズの試合前に、米国国歌を演奏する。試合前、報道陣の取材に対応。大谷翔平投手について聞かれると「スーパースター。元気をもらっています」と話し、メジャーでの活躍を称えた。

音楽とスポーツ、ジャンルは違えど世界最高峰の舞台で活躍する大谷について「米国で、日本の方が活躍しているのはすごく嬉しいです」とコメント。「特に大谷選手と山本（由伸）選手は、ものすごいスーパースターじゃないですか。元気をもらっています」と影響を受けていることを明かした。

YOSHIKIさんは2024年4月16日（同17日）のナショナルズ戦でも、試合前に米国国歌をピアノ演奏。ドジャースタジアムでは2年ぶりの大役となる。「（演奏後は）じっくり観戦させていただきたいと思います」と、大谷と山本の活躍に期待していた。（Full-Count編集部）