「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月27日の第1試合で、BEAST Xのキャプテン・東城りお（連盟）が、スタジオの熱気を一変させるような眩いオーラを放って入場。勝負の厳しさが漂う会場に、一筋の華やかな光を投げかけた。

【映像】際立つ美肌 東城りお、スタイル抜群の入場シーン

その攻撃的な雀風と、モデル顔負けの美貌、そしてスレンダーなスタイルから「ミス・パーフェクト」の異名を持つ東城。この日は自慢のロングヘアに軽やかな動きをつけ、中継カメラによく映り込む右側には、愛らしいヘアアクセサリーをオン。耳元で揺れるピアスが彼女の透明感あふれる肌を引き立て、どこかエレガントで洗練された雰囲気を醸し出していた。

入場シーンでは、彼女の代名詞とも言える抜群のスタイルを惜しみなく披露。ユニフォームから伸びる美脚が歩を進めるたびに、ファンの視線を釘付けにした。セミファイナルの佳境という、精神的にも過酷な局面でありながら、一切の妥協を感じさせないそのビジュアルの完成度に、放送席も感嘆の声を上げた。

ファンからは「たまらん」「りおスタイル抜群」「スタイルいいなあ」「かわいい」「東城ビジュ良すぎ」と、絶賛のコメントが殺到。試合開始前から大きな盛り上がりを見せた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

