飼い主さんがうっかり朝帰りをしてしまうと、あれ…？お出迎えにきた猫さんたちが見せたまさかのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.3万回再生を突破し、「たまに忘れられる飼い主あるある」「可愛すぎますねぇ♡」「顔が全てを物語っている…w」といったコメントが寄せられました。

【動画：朝帰りしてしまった飼い主→ネコたちが出迎えてくれたかと思いきや…『想定外のリアクション』】

忘れ去られた(?)飼い主さん

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、帰宅した飼い主さんに思わぬ反応を見せた猫さんたちの姿。この日、どこか申し訳なさそうに飼い主さんが玄関に入ると…。

早速「ロビン」くんがお出迎えにきてくれたそうですが、なぜか手前でピタッと停止。キョトンとした表情で様子を伺っているような姿は、「・・・どちら様ですか？」と言わんばかりです。もしかして、忘れられてしまったのでしょうか…！

普段と違う理由は…

飼い主さんから近づくと、今度は入念に匂いチェックをしていたというロビンくん。そこへ「ベル」ちゃんと「チップ」くんと「ティガー」くんも駆けつけてくれたそうなのですが、匂いチェックをしたり鳴かなかったりと、やはりいつもと違う様子だったそうです。

それもそのはず。実は飼い主さん、終電で寝過ごして朝帰りになってしまったとのことで、帰りを待っていた猫さんたちにも思うところがあるのでしょう。幸い給餌器とカメラのおかげで事なきを得たものの、なでなでと謝罪を繰り返していたといいます。

甘々な男子たちと塩な女子

甘えん坊でスリスリが止まらないティガーくんを筆頭に、飼い主さんは甘えてくる男子たちを順番になでなで。しかし、ベルちゃんには手を近づけただけで2階へと逃げられたそうで、さすが女の子といった塩対応を受けてしまったそうです。

ベルちゃんにも改めて謝罪をした後は、お詫びのおやつタイムへ。誰よりもがっつくベルちゃんやチップくんの番に乱入するティガーくんなど、おやつでも個性が溢れる可愛い猫さんたちなのでした。

投稿には「思ってたより100倍ぐらい「どちら様ですか」感が強すぎて声出たw」「ロビたんのキョトン顔がなんとも言えない感じでかわいかったなぁ♡」「あつしさんが帰ってきて、こんなに鳴かないことある？！w」「娘の塩対応お出迎えは哀しいですね」「全員かわいい～！！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』では、猫さんたちと飼い主さんの日常の様子が投稿されています。可愛らしい姿はもちろん、クスッと笑える面白い姿も楽しむことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。