「ドジャース−マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースのロバーツ監督が試合前会見で、大谷翔平投手が今季初の中５日での登板となる２８日（日本時間２９日）・マーリンズ戦での投手に専念について「可能性はある」と話した。

投打二刀流の出場の判断基準については「私が見るのは、その起用が翌日以降、彼にどんな影響をあたえるかという点だ。検討中だ」とし、「打者として出場するなら打順は１番だ」と話した。

大谷は疲労蓄積が懸念される中、今季初でレギュラーシーズンでは昨年６月２８日以来となる中５日でマウンドに立つ。

１５日・メッツ戦では５年ぶりに投手に専念し、６回２安打１失点、１０奪三振で２勝目を挙げている。

ロバーツ監督は２６日の会見で大谷の中５日での登板を示唆。中６日で２９日に登板すれば、翌日は試合がないため、疲労回復の時間をつくれるが「順番どおりにいく。必ずしも決まった休養日に縛られる必要はないと考えている。ショウヘイとも話し、本人も行けると感じている」と話していた。