FANTASTICS八木勇征、“心を奪われてしまった”Snow Man目黒蓮の姿とは「可愛らしくてしょうがなくて」【SAKAMOTO DAYS】
【モデルプレス＝2026/04/27】FANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征が27日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』公開直前イベントにSnow Manの目黒蓮、俳優の高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督とともに出席。心を奪われてしまった目黒の姿を明かした。
【写真】目黒蓮・高橋文哉・生見愛瑠ら豪華キャスト集結
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。
八木は撮影について「地下のシーンが結構多かったんです。セットの再現度の高さだったり…あとは、塩野君と生見さんと一緒のシーンが結構多かったんですけど、3人でアクションもしながら、和気あいあいと過ごすことができたなと思いますね。楽しくやっていました」と回顧。「その時に目黒さんが坂本の姿になって、太っている方の姿になってお会いした時、可愛らしくてしょうがなくて。心を奪われてしまって。僕が支度して帰るときにも、坂本の、言ったらあれなんですけど、抜け殻みたいなのがあるじゃないですか（笑）。それを『うわあ、これすげえなあ』って自分で写真を撮って、満足して帰っていました」と笑顔で明かした。
最後にキャストを代表してマイクを持った目黒は「今回完成したものを見て、すごく感謝だなっていう風に思ったのは、登場人物、皆さんが演じられている一人一人のキャラクターが、本当にクオリティが高くて。それはたぶん、キャスト、もちろんスタッフの皆さんも、この『SAKAMOTO DAYS』という原作・作品に対して、ものすごいリスペクトを持って個人個人が役を作り上げていったのかなという風に思って。こんなにクオリティの高いキャラクターを皆さん演じてくださって、見たときにすごく感謝だなという風に思いました。あとはアクションのクオリティもすごいですし、福田監督なので笑いもあったり」と本作の魅力を紹介。
そして「本当に皆さんが愛して、一生懸命一生懸命大事に作り上げてきた作品なんだなっていうのを、僕自身も完成を見て改めて感じられました。なので、この場を借りて皆さんにも、ありがとうございます。そんなこの『SAKAMOTO DAYS』を皆さんにたくさん楽しんでいただいて。日常で嫌なことだったり、悔しいことあったなって思うこと、たくさんあると思うんですけど、この『SAKAMOTO DAYS』を見て、ちょっとスカッとして笑って帰っていただけたら。明日も頑張ってみようかなとか思ってもらえたら嬉しいなという風に思います」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮・高橋文哉・生見愛瑠ら豪華キャスト集結
◆八木勇征、“可愛らしい”目黒蓮の姿明かす
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。
◆目黒蓮「SAKAMOTO DAYS」キャスト＆スタッフに感謝
最後にキャストを代表してマイクを持った目黒は「今回完成したものを見て、すごく感謝だなっていう風に思ったのは、登場人物、皆さんが演じられている一人一人のキャラクターが、本当にクオリティが高くて。それはたぶん、キャスト、もちろんスタッフの皆さんも、この『SAKAMOTO DAYS』という原作・作品に対して、ものすごいリスペクトを持って個人個人が役を作り上げていったのかなという風に思って。こんなにクオリティの高いキャラクターを皆さん演じてくださって、見たときにすごく感謝だなという風に思いました。あとはアクションのクオリティもすごいですし、福田監督なので笑いもあったり」と本作の魅力を紹介。
そして「本当に皆さんが愛して、一生懸命一生懸命大事に作り上げてきた作品なんだなっていうのを、僕自身も完成を見て改めて感じられました。なので、この場を借りて皆さんにも、ありがとうございます。そんなこの『SAKAMOTO DAYS』を皆さんにたくさん楽しんでいただいて。日常で嫌なことだったり、悔しいことあったなって思うこと、たくさんあると思うんですけど、この『SAKAMOTO DAYS』を見て、ちょっとスカッとして笑って帰っていただけたら。明日も頑張ってみようかなとか思ってもらえたら嬉しいなという風に思います」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
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