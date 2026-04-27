「痩せすぎじゃない!?」りんごちゃん、別人級の姿に反響！ 「倖田來未かと」「どんどん痩せて綺麗に」
「痩せすぎじゃない!?」りんごちゃん、別人級の姿に反響！ 「倖田來未かと」「どんどん痩せて綺麗に」
ものまねタレントのりんごちゃんは4月26日、自身のInstagramを更新。別人のような姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】りんごちゃんの別人級の姿
「どこの美人かと思ったら」りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。 ※写真はウィッグです」とつづり、1枚の写真を投稿。ハイトーンボブヘアのウィッグを身に着けています。ギャルっぽい雰囲気は残しつつも、ウェーブがかかっているのがとてもスタイリッシュです。
ファンからは「えぇ…りんごちゃんなの？」「どこの美人かと思ったら」「かわいすぎるのですが!?」「倖田來未かと思った！」などの声が。ほかにも「痩せすぎじゃない!?」「どんどん痩せて綺麗になってく」といったコメントも寄せられました。
過去にはハイトーンショートヘアを披露2月13日には、ハイトーンショートヘアを披露していたりんごちゃん。この投稿には「誰かと思っちゃう位…痩せましたねぇ〜」「デビュー当時の『あゆ』に似ている」といった反響が寄せられました。今後のイメージチェンジに期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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