ディズニー×東京ばな奈「Disney THE MARKET」に出店！ “チップ＆デールとクラリス”が関西初登場
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、4月29日（水・祝）〜5月11日（月）の期間、大阪・阪急うめだ本店で行われる「Disney THE MARKET 2026 in 阪急うめだ本店」に登場する。
【写真】チップ＆デールとクラリスが関西初登場！ 展開商品のラインナップ
■オリジナルグッズも用意
今回ディズニー最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET 2026 in 阪急うめだ本店」で展開されるのは、『ベイマックス』や『ファンタジア』をはじめ、関西初登場のチップ＆デールをモチーフにしたスイーツやグッズ。
新パッケージで用意される「ベイマックス／アップルケーキ」は、ジューシーなりんごジャムとミルククリームを柔らかなふかふかスポンジで優しく包み込んだ一口サイズのケーキで、8個入ボックスにはぷくぷくツルンとかわいいベイマックスのシールが付いてくる。
また、5月5日（火・祝）からは、チップ＆デールとクラリスがキュートな「チップ＆デール／バニラチョコレートサンド」が登場。バニラアイスのような香り溢れるホワイトショコラをチョコナッツ生地にサンドした、夏にぴったりなデザートサンドとなっている。
さらに、ディズニー映画『ファンタジア』公開85周年を記念した「ファンタジア／ブロンドチョコレートサンド」が販売されるほか、ベイマックス、チップ＆デールとクラリス、ミッキーマウスをそれぞれデザインしたオリジナルグッズもイベント会場に並ぶ。
【写真】チップ＆デールとクラリスが関西初登場！ 展開商品のラインナップ
■オリジナルグッズも用意
今回ディズニー最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET 2026 in 阪急うめだ本店」で展開されるのは、『ベイマックス』や『ファンタジア』をはじめ、関西初登場のチップ＆デールをモチーフにしたスイーツやグッズ。
また、5月5日（火・祝）からは、チップ＆デールとクラリスがキュートな「チップ＆デール／バニラチョコレートサンド」が登場。バニラアイスのような香り溢れるホワイトショコラをチョコナッツ生地にサンドした、夏にぴったりなデザートサンドとなっている。
さらに、ディズニー映画『ファンタジア』公開85周年を記念した「ファンタジア／ブロンドチョコレートサンド」が販売されるほか、ベイマックス、チップ＆デールとクラリス、ミッキーマウスをそれぞれデザインしたオリジナルグッズもイベント会場に並ぶ。