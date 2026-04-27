井手上漠、美デコルテ輝くオフショル姿で韓国満喫「ラインが美しすぎる」「おしゃれで似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】モデルの井手上漠が4月26日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿の韓国でのショットを公開した。
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「スタイル抜群」素肌輝くオフショル姿
井手上は「韓国で一番人気のある観光地が知りたい！」と韓国語でコメントし、韓国でのショットを複数枚投稿。グレーのオフショルダートップスにデニムボトム姿で街並みにたたずんでいる写真を公開し、美しい肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「ラインが美しすぎる」「綺麗」「コーデおしゃれで似合ってる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳ジェンダーレスモデル「スタイル抜群」素肌輝くオフショル姿
◆井手上漠、韓国でのオフショルショット公開
井手上は「韓国で一番人気のある観光地が知りたい！」と韓国語でコメントし、韓国でのショットを複数枚投稿。グレーのオフショルダートップスにデニムボトム姿で街並みにたたずんでいる写真を公開し、美しい肩のラインを見せている。
◆ 井手上漠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「ラインが美しすぎる」「綺麗」「コーデおしゃれで似合ってる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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