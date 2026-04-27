the telephones、新MVで埼玉を舞台にストリートファイト＋ワンマン最終ゲストに長島涼平と金井政人
the telephonesが、結成20周年を記念して制作したコラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』より、「SAITAMA DANCE MIRRORBALLERS!!! 2」のミュージックビデオをthe telephones公式YouTubeチャンネルで公開した。
the telephones結成の地である「埼玉」をテーマにした本作のミュージックビデオは、90年代の人気格闘ゲームを思わせる世界観の中で、メンバーが埼玉県内のさまざまな名所を舞台にストリートファイトを繰り広げる映像作品となっている。「GMOアリーナさいたま」「埼玉スタジアム」「百歩ラーメン」「四つ葉」「お好み焼き 利休」「るーぱん」「ゼリーフライ」「鷲宮神社」「秩父音頭まつり」「増田農園」「首都圏外郭放水路」という、埼玉ゆかりのスポットが随所に登場し、地元ファンには思わずうなずく内容に仕上がった。さらに、浦和レッズのマスコットキャラクター・レディアとフレンディアも登場している。
監督を務めたのは、これまでもthe telephonesの作品を数多く手がけてきた加藤マニ。20周年という節目にふさわしい、the telephonesらしいユーモアと熱量に満ちたミュージックビデオとなっている。
さらに、アニバーサリーイヤーの締めくくりとして5月31日（日）に東京・Zepp Shinjukuで開催されるワンマンライブ＜SUPER DISCO HITS!!! -20周年ファイナルだよ、全員集合!!-＞の最終ゲストも発表された。
今回出演が決定したのは、親交の深いBIGMAMA金井政人と元the telephonesのベーシスト・長島涼平。長島本人から「20周年のワンマンでベースを弾きたい」という提案があり、今回の出演が実現した。チケットは現在一般発売中。
◾️結成20周年コラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』
2026年4月22日（水）リリース
品番：UKDZ-0276
Label：DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT
▼収録曲
01.IKITAI DISCO feat. HIROKI & NAOTO from ORANGE RANGE
02.Jump Jump Jump!!! feat. しのだりょうすけ from トップシークレットマン
03.BIG BANG feat. 菅原卓郎 from 9mm Parabellum Bullet & ROY from THE BAWDIES
04.SAITAMA DANCE MIRROR BALLERS!!! 2
05.TOISU de DISCO feat. ハヤシヒロユキ from POLYSICS
06.My Robot feat. アユニ・D from PEDRO
◾️＜SUPER DISCO HITS!!! - 20周年ファイナルだよ、全員集合 -＞
2026年5月31日（日）
会場：東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)
Open 16:00 / Start 17:00
▼スペシャルゲスト（50音順）
4s4ki
アユニ・D（PEDRO）
イチロック（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）
金井政人（BIGMAMA）
さかしたひかる（ドミコ）
しのだりょうすけ（トップシークレットマン）
菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）
長島涼平（フレンズ）
ハヤシヒロユキ（POLYSICS）
HIROKI / NAOTO（ORANGE RANGE）
ROY（THE BAWDIES）
▼チケット発売中
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〈ぴあ〉https://w.pia.jp/t/thetelephones-t/
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