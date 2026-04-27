the telephonesが、結成20周年を記念して制作したコラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』より、「SAITAMA DANCE MIRRORBALLERS!!! 2」のミュージックビデオをthe telephones公式YouTubeチャンネルで公開した。

the telephones結成の地である「埼玉」をテーマにした本作のミュージックビデオは、90年代の人気格闘ゲームを思わせる世界観の中で、メンバーが埼玉県内のさまざまな名所を舞台にストリートファイトを繰り広げる映像作品となっている。「GMOアリーナさいたま」「埼玉スタジアム」「百歩ラーメン」「四つ葉」「お好み焼き 利休」「るーぱん」「ゼリーフライ」「鷲宮神社」「秩父音頭まつり」「増田農園」「首都圏外郭放水路」という、埼玉ゆかりのスポットが随所に登場し、地元ファンには思わずうなずく内容に仕上がった。さらに、浦和レッズのマスコットキャラクター・レディアとフレンディアも登場している。

監督を務めたのは、これまでもthe telephonesの作品を数多く手がけてきた加藤マニ。20周年という節目にふさわしい、the telephonesらしいユーモアと熱量に満ちたミュージックビデオとなっている。

さらに、アニバーサリーイヤーの締めくくりとして5月31日（日）に東京・Zepp Shinjukuで開催されるワンマンライブ＜SUPER DISCO HITS!!! -20周年ファイナルだよ、全員集合!!-＞の最終ゲストも発表された。

今回出演が決定したのは、親交の深いBIGMAMA金井政人と元the telephonesのベーシスト・長島涼平。長島本人から「20周年のワンマンでベースを弾きたい」という提案があり、今回の出演が実現した。チケットは現在一般発売中。

◾️結成20周年コラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』

2026年4月22日（水）リリース 品番：UKDZ-0276

Label：DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT ▼収録曲

01.IKITAI DISCO feat. HIROKI & NAOTO from ORANGE RANGE

02.Jump Jump Jump!!! feat. しのだりょうすけ from トップシークレットマン

03.BIG BANG feat. 菅原卓郎 from 9mm Parabellum Bullet & ROY from THE BAWDIES

04.SAITAMA DANCE MIRROR BALLERS!!! 2

05.TOISU de DISCO feat. ハヤシヒロユキ from POLYSICS

06.My Robot feat. アユニ・D from PEDRO

◾️＜SUPER DISCO HITS!!! - 20周年ファイナルだよ、全員集合 -＞ 2026年5月31日（日）

会場：東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

Open 16:00 / Start 17:00 ▼スペシャルゲスト（50音順）

4s4ki

アユニ・D（PEDRO）

イチロック（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）

金井政人（BIGMAMA）

さかしたひかる（ドミコ）

しのだりょうすけ（トップシークレットマン）

菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）

長島涼平（フレンズ）

ハヤシヒロユキ（POLYSICS）

HIROKI / NAOTO（ORANGE RANGE）

ROY（THE BAWDIES） ▼チケット発売中

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