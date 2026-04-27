「ネコは液体」を具現化⁉ 手作りネコバターでパンケーキを食べてみた！

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【超解説】ネコは液体パンケーキの作り方』というロウアイキューさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ブラックココアは売り切れでした

バターが高いけれど好きだから、自分でバターを作ることにした投稿者のロウアイキューさん。

ダイソーで購入したハンドル野菜カッターに生クリームを入れると、何度も紐を引っ張り始めました。

抵抗が大きくなっても続けていると、生クリームの脂肪分が集まってバターのできあがり。

バターミルクという水分を除いたら、日持ちさせたい場合は洗います。こうしてとても綺麗なバターができました。

ちなみに今回使った生クリームは200ml469円のもので、できたバター84.7g。

手作りバターを100gに換算すると554円なので、「図らずも高級バターを作ってしまった」とロウアイキューさん。

せっかくできた高級バターは大切に食べたいので、猫の形にすることにしました。

まずは粘土を成形したら焼き、コーティングしてツルツルの仕上がりに。ちなみに白い段階では、「奥歯？」「かなり歯」「歯だろ」の声が寄せられていました。

さらに食品用シリコンを使ってシリコン型を作成。

塩を加えた手作りバターを詰め込んで冷やし……

猫の形のバター「ネコバター」のできあがりです。

チョコペンで猫の顔を描いてみたのですが、これは不合格。

油を入れて描きやすくしたところ、合格となりました。

次はパンケーキ作りです。まずはフライパンにネコバターを乗せます。

ツル〜ッと滑るように溶けていくネコバター。切ない＆可愛いです。

バターが全体に馴染んだところに生地を流し入れて焼きます。

シロップもたっぷりかけてできあがり！ 食べたロウアイキューさんは、「おいしい」に加えて「ネコバターが効いています」とコメント。

次はバターを使わず焼いた、こんがりキツネ色のパンケーキをネコバターでいただきます。

少し溶けたところで、二枚重ねにして食べるロウアイキューさん。こちらも感想は「おいしい」でした。

ここで画面が突然変わり、ダイソーを褒め称える映像がスタート。バターとパンケーキ作りにダイソー商品をたくさん使ったからでしょうか。

人のいない河川敷で50m走のタイムを計りだしたり、

ゴーグルに色を付けて夕方を作れるようにと手を加えたり、

画面右下のキャラクターの編み物をはじめたりと、「案件じゃないのが怖い」「これが案件でも怖いだろ」と視聴者をざわつかせます。ちなみに、「おお」「すげー」「かわいい」の声も上がっていますので、詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。

ありがとう

で終わるのかと思いきや、

ずらりと並ぶネコバターが登場。

ノーマルの白猫の隣は黒ゴマのサバトラ、ハチワレはココア、三毛猫はきな粉とあんこ、という風に材料を変えて作ったのだとか。

それぞれダイソーで購入した商品をバターに混ぜ込んで作ったというバターたち。1つセリアが混じっていますが、どれも可愛いですね。

美味しそうで可愛らしいネコバターをたくさん作ったロウアイキューさん。企業案件のような完成度と情熱が感じられます。ネコバター作りとパンケーキ作り等について詳しく知りたいという方は、ぜひ動画をご覧ください。

視聴者のコメント