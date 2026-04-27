タレントの鈴木奈々が手作り弁当を披露した。

鈴木は２６日に自身のインスタグラムを更新。「お父さんにお弁当作りました」と報告し、「おかずは、エビチリと焼肉炒めと甘い卵焼きとウインナーです ミニトマト買ったのに入れるの忘れたーエビチリ賞味期限切れそうだったから使えてよかった エビチリは冷凍食品だよん ご飯の上には海苔のふりかけをかけました！」と弁当の中身を紹介。綺麗に詰められた写真を公開し、「お父さん喜んでくれて嬉しかった 今日も素敵な一日を過ごしてください」とコメントした。鈴木の父はインスタグラムに度々登場しており、「カッコいいお父さん」「お父さん素敵」「お父さん若いね」「渋い」「三浦友和さんにパパの若い頃から変わらず雰囲気が似ているよぉ〜」とイケオジぶりが話題になっている。

この投稿には「いつも美味しそうなお弁当だね」「こんばんは奈々ちゃん俺にも作って下さい頑張れる気がする」「お父さんが羨ましい いい娘さんだね娘さんをください」「お父さん本当に嬉しかったでしょうね頑張って 手作り継続は力です」「めちゃめちゃうまそーやん」「手作り感たっぷり愛情たっぷりの美味しそうなお弁当」「冷凍食品でも作った方からすれば嬉しいよね」といったコメントが寄せられている。