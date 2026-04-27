氷川きよし、“お店まるごと”差し入れ 福岡で山崎樹範が大興奮「最高に元気出たー」
俳優の山崎樹範が27日までに自身のインスタグラムを更新。歌手の氷川きよし（48）からの差し入れを紹介した。
【写真】福岡公演にて…氷川きよしからの「差し入れ」ショット
山崎は現在、氷川の特別公演「白雲の城」の第1部の時代劇に出演中。25日から福岡公演がスタートした。
投稿で「大満足」「氷川きよし座長がラーメンを差し入れしてくださったー」「お店まるごとの差し入れ！！」と紹介。「店員さんがその場で麺を茹で、盛り付けてくれる！どんぶりも温めてある！トッピングもある！！最高に美味しかったー最高に元気出たー」と大満足の様子をつづった。
続けて「元気なヤングは替え玉もしてた。『バリカタで！』って人生で１度は言いたい台詞を何度も聞いた。しげ爺は一杯を途中で味変しつつ楽しんだ。麺はもちろん『普通』だぉ。美味しい美味しいラーメンで最後の昼夜公演を乗り越えた！！」と共演者の注文も説明。「あと４公演、１日１回を丁寧に真心込めて演じます」とし、「氷川座長！Shin-Shinさん！御馳走様でしたー」と感謝を伝えた。
【写真】福岡公演にて…氷川きよしからの「差し入れ」ショット
山崎は現在、氷川の特別公演「白雲の城」の第1部の時代劇に出演中。25日から福岡公演がスタートした。
投稿で「大満足」「氷川きよし座長がラーメンを差し入れしてくださったー」「お店まるごとの差し入れ！！」と紹介。「店員さんがその場で麺を茹で、盛り付けてくれる！どんぶりも温めてある！トッピングもある！！最高に美味しかったー最高に元気出たー」と大満足の様子をつづった。