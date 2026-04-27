子どもも大人もニッコリ！GWにみんなで楽しみたい「お子様ランチ」のアイデア

いろいろなごちそうが一度に味わえる「お子様ランチ」は、子どもはもちろん、大人にだって魅力的！GWにおうちで作って家族みんなで楽しみませんか？旗を立てたオムライスや太っちょのエビフライ、チーズをのせたハンバーグなど見ているだけでもワクワク。冷凍庫のストック食材や和風テイストを取り入れた大人なお子様ランチもご紹介します！

家族でお子様ランチを楽しもう！

爽やかなターコイズブルーの器で！

@mao_2mamaさんが、2人の息子さんのために作った「お子様ランチ」。メニューは、まん丸オムライス、チーズハンバーグ、くまさんポテト、アスパラのマジックソルト焼き、紫玉ねぎとハムのマリネ、付け合わせ野菜、さくらんぼです。





中でも「くまさんポテト」は息子さんたちのお気に入りで、業務スーパーの「ベアスマイルポテト」を揚げているそう。鮮やかなターコイズブルーの器も素敵で、ごちそうがより映えますね！お子さまランチ風｜Instagram（@mao_2mama）エビフライ好きに捧げる！太っちょエビフライ出典：https://www.instagram.com

お子様ランチのエビフライは、太ければ太いほどうれしいですよね？



「もちろん！」と頷いた方には、@ayaaya.manaさんの「太っちょエビフライ」をおすすめします！ 見てください、この“ぽてっ”としたキュートな形。エビをはんぺんで包んで成形するのがポイントです。



「 乗っけオムライス」もぜひ真似したいかわいさ。「こどもの日」に挑戦してみてはいかがでしょうか。

太っちょエビフライ｜Instagram（@ayaaya.mana）本物そっくり!? エビフライもどき出典：https://www.instagram.com

@maru_0826さんがある夜、2人のお子さんと楽しんだお子さまランチな夕ご飯。メニューは、ケチャップごはん、ハンバーグ、エビフライ……もどき？



実はこのエビフライ、冷凍のエビカツを成形し直して揚げた「エビフライもどき」。尻尾は、赤ウインナーに揚げたサラスパを刺して固定しているそう。こんなふうに、おうちにあるものを活用しながら作ってみるのも楽しいですよね。



ちなみに、ケチャップごはんに立てた旗はお子さんたちの手作り。かわいらしい旗で、特別感がアップしますね！

お子さまランチな夕ご飯｜Instagram（@maru_0826）「ラブブ」のおにぎりが主役！出典：https://www.instagram.com

@tomomi.anzaiさんが、娘さんのお誕生会で作ったお子様プレート。人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」のおにぎりは、娘さんのリクエストなのだそう。



とってもかわいくて、娘さんの喜ぶ顔が目に浮かぶようですね。



お子さんの好きなものをモチーフにしたごはんは、うれしくておいしくて思い出に残る一皿になること間違いなしです！

ラブブおにぎりのお子様プレート｜Instagram（@tomomi.anzai）冷凍庫のストック食材で大人のお子様ランチ出典：https://www.instagram.com

@t_ammyさんは、「冷凍庫に残っているお弁当のストック食材、そろそろ使い切らなきゃ……」と集めて調理してみたところ、お子様ランチが出来上がったそう（笑）。



メニューは、ハンバーグ、エビフライ、唐揚げなど、まさにお子様ランチの花形選手ぞろい！



ストック食材が微妙に余ったらワンプレートにまとめて、お子様ランチにしてみるのも良いかもしれません♪

大人のお子様ランチ｜Instagram（@ t_ammy）ちょっと和風な大人のお子様ランチ出典：https://www.instagram.com

お子様ランチというと洋風のイメージがありますが、和風もアリなんです！



@annko_0さんのお子様ランチのメニューは、梅おにぎりと塩むすび、牛すじコロッケ、卵焼き、ほうれん草の胡麻和え、きんぴら、めんたいパスタと和食中心。



でも、ワンプレートにして旗を立てれば、立派なお子様ランチに！「旗を立てるだけでなんか楽しい気持ちになる」という@annko_0さんの言葉にも共感しちゃいますね。

ちょっと和風な大人のお子様ランチ｜Instagram（@annko_0）オムライスはホットプレートを使っても！出典：https://www.instagram.com

お子様ランチの定番メニュー「オムライス」はホットプレートを使って、家族みんなでワイワイ作って食べるのもおすすめ！ GWに作るなら「こいのぼりオムライス」はいかがでしょう？



ケチャップライスのまわりに溶き卵を注いで加熱し、具材で飾りつければ完成。とろっと溶けたスライスチーズとケチャップの組み合わせがとてもよく合いますよ。



詳しい作り方は、@kinako_710さんのくらしと育児のブログ「つづる」をチェックしてみてくださいね！



ホットプレートで作ったこいのぼりオムライス｜Instagram（@kinako_710）親子でつくってたべよう♪ホットプレートでこいのぼりオムライス | つづる

お子様ランチは自由でOK！

おうちで作るお子様ランチは自由度が高いのが魅力。



お子さんには野菜も食べてほしいところですが、たまには好きなものだけを1つのお皿に詰め込んで、喜ぶ顔を見るのもいいもんですよね♪



盛り付けや器、旗などに凝ってみるのも◎。ぜひ、ご家族で楽しんでみてくださいね！