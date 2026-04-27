台湾メディアの商伝媒は24日、ベトナムについて「輸出が力強く伸び、2025年に世界18位の輸出国に躍り出る」とする記事を配信した。

記事によると、ベトナムの昨年の輸出額は前年比16％超増えて4730億ドル（約75兆2070億円）に迫るとともに、200億ドル（約3兆1800億円）を超える貿易黒字を達成した。ベトナムの貿易総額は09年の1000億ドルから25年の9300億ドル（約147兆8700億円）へと増え、目標の1兆ドル（約159兆円）に向かうと予想されている。

アジアでは11の経済圏が世界の輸出上位30位以内に入った。シンガポールは14位で、タイは25位だった。25年の輸出額は、中国が約3兆8000億ドル（約604兆2000億円）で首位となり、米国が2兆2000億ドル（約349兆8000億円）超で2位、ドイツが約1兆8000億ドル（約286兆2000億円）で3位。オランダが9890億ドル（約157兆2510億円）、香港が7540億ドル（約119兆8860億円）、日本が7380億ドル（約117兆3420億円）、イタリアが7260億ドル（約115兆4340億円）、韓国が7090億ドル（約112兆7310億円）だった。

ベトナムの26年第1四半期（1〜3月）の貿易総額は前年同期比23％増の2495億ドル（約39兆6705億円）。輸出の伸びが大きかった品目は、熱帯果物のランブータンやイチゴ、海産物、コショウなど。最近も中国とザボンとレモンの輸出を可能にする協定を締結し、農産物輸出の足場をさらに固めた。（翻訳・編集/柳川）