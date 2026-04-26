岩手県大槌町で発生した山林火災では、焼損範囲が拡大する中、住宅への延焼を食い止めるため懸命な消火活動が行われている。

２２日の発生以降、自衛隊ヘリや１０県・市の防災ヘリが海から水をくみ上げるなどして７００回以上、計２２０万リットル以上を散水。山際では東日本大震災後に再建された住宅にも炎が迫り、地元消防団らがギリギリの攻防を続けている。

吉里吉里（きりきり）地区から燃え広がった赤浜地区では２６日、住宅街から１００メートルほどの地点まで火の手が迫った。震災の被災者が再建した住宅が立ち並ぶエリア。急行した大槌町消防団第２分団は新潟県の緊急消防援助隊と連携し、放水や防火水槽への注水作業にあたった。鈴木亨分団長（５６）は「二重被災させるわけにはいかない。何としても炎を食い止める」と話す。

近くの男性（６８）は約５年前に自宅を再建したばかりで、ローンも残る。「消防団や消防職員がすぐに駆けつけてくれるので心強い」と消火活動を見守った。

町消防団第１分団は２２日の発生以降、約５０人が交代しながら２４時間態勢で活動している。山中を回り、くすぶっている落ち葉の下の火種を確認しながら消火にあたる。リアス海岸沿いの急峻（きゅうしゅん）な山々では、煙が立ちこめる中で火元に近づけないこともある。防火水槽などが近くにないため、約５０本のホースをつなぎ合わせて１キロほど先に放水したこともあった。

団員の石井一嘉さん（４３）は「体力は限界だが、大好きな大槌を守るという一心で活動を続けている」と語り、別の分団の東谷輝一さん（５３）も「絶対に民家に火を行かせない。一刻も早い鎮圧を目指す」と力を込める。

焼損面積は２日前の２倍近くに拡大

岩手県大槌町の山林火災を県が２６日、上空から調査した結果、焼損面積は２４日時点の約７３０ヘクタールから２倍近い１３７３ヘクタールに拡大した。平成以降では昨年２月の同県大船渡市山林火災に次ぐ規模だ。避難指示も追加され、町人口の約３割にあたる１５５８世帯３２５７人に発令されている。

焼損の内訳は小鎚地区３３８ヘクタール、吉里吉里地区１０３５ヘクタール。町内外６か所の避難所に、２６日午後７時現在、９２世帯２００人が身を寄せる。２６日は自衛隊のヘリコプター４機と他県の防災ヘリ６機が散水し、地上から約１４００人が消火活動を続けた。気象庁などによると、２７日午後は弱い雨が降る可能性がある。