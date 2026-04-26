◆第５２回クイーンエリザベス２世カップ（４月２６日、香港・シャティン競馬場・芝２０００メートル、良）

春の香港中距離王決定戦が８頭立てで行われ、海外初挑戦の３頭の日本馬が出走したが、勝利を飾ることはできなかった。

クリストフ・ルメール騎手が騎乗したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は最後方から追い込むも２着。ジェイソン・コレット騎手＝ニュージーランド出身、豪州拠点＝が騎乗したジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は５着。ジョアン・モレイラ騎手が騎乗したジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は８着だった。

勝ったのはジェームズ・マクドナルド騎手＝ニュージーランド＝が騎乗した地元の英雄、ロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）で、１４度目のＧ１勝利を飾った。３連覇した２２〜２４年に続く当レース４勝目となった。

クリストフ・ルメール騎手（マスカレードボール＝２着）「惜しかったですが、とても良い競馬をしてくれました。能力も出してくれたので、今日は良かったです。ラスト３００メートルはすごく良い脚を使ってくれました」