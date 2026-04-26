仁村紗和、流暢な韓国語「コミュニケーションを取りながら学んでいます」 『10回切って倒れない木はない』ヒロイン役、日韓またぐラブストーリーは「かなり壮大」【オリコンライターズ】

仁村紗和、流暢な韓国語「コミュニケーションを取りながら学んでいます」 『10回切って倒れない木はない』ヒロイン役、日韓またぐラブストーリーは「かなり壮大」【オリコンライターズ】