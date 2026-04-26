Photo: にしやまあやか

この記事は2025年3月30日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

長く愛用できて上品な印象を与えてくれるレザーアイテムですが、重い・硬い・手入れが大変…そんなイメージありませんか？

今回ご紹介する「本革まいにちトート」は、重さはなんと約400g。取り扱いも限りなく手間なしで、荷物が多い日も少ない日も、仕事の日も休みの日も、名前の通り毎日使えそうな予感！

そんなバッグをお借りして実際に使ってみたので、詳しくご紹介します。

13インチPCも入る。日常使いに最適な3WAY

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「本革まいにちトート」は、本体に加えて取り外し可能な中敷とショルダーベルトがセットになっています。サイズは、A4がちょうど収納できるくらい。大きすぎることも小さすぎることもなく、日常使いにピッタリです。

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デザインはシンプルですが、便利な3WAY仕様がありがたいところ。そのまま手持ちのハンドバッグはもちろん、付属のショルダーベルトを取り付ければショルダーバッグやボディバッグとしても利用OK。シーンや荷物量に応じて好きに使えます。

Photo: にしやまあやか Photo: にしやまあやか

容量も十分で、13インチのノートPCやA4のファイルの収納も問題なし。12cmある幅広マチのおかげで、お弁当や水筒なども余裕で収納できました。

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デッドストック革に光を当てる取り組みに共感！

Photo: にしやまあやか

実はこのバッグ、様々な理由で世に出ることも捨てることもできず産地で眠っていた、いわゆる“デッドストック”を解消するために作られた商品。

そのため国内屈指の皮革産地で生まれた高品質な本革かつ日本製でありながらリーズナブルな価格を実現できたのだとか。

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デッドストックの有効活用を目的としているため、わずかなキズやシミ、色むらなどのある革もあえて使用しているとのこと。もちろん、耐久性には影響ありません。

ずっと触っていたくなる柔らか質感

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この革たちは、軽さや柔らかさを出すためにあえて裏地をつけない工夫が施されています。バッグの中に裏地をつけない場合、革の裏面のケバが荷物に付着しがちですが「本革まいにちトート」はそれらを抑える特殊加工済み。

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ずっと触っていたくなるような柔らかな質感も気に入りました。

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今回はキャメルカラーをお借りしましたが、他にもカラー展開豊富＆デッドストックならではのお楽しみプランなどもあります。

気になった方はぜひプロジェクトページも覗いてみてください。下記のリンクからアクセス可能です。

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Source: CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、DROPより製品貸し出しを受けております。