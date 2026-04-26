IVEウォニョン、胸元シースルーの黒ドレス姿「レベチのスタイル」「お人形さんみたい」と熱視線
【モデルプレス＝2026/04/26】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が4月25日、自身のInstagramを更新。素肌が透けるドレス姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「さすがのビジュアル」胸元＆美脚輝く黒ドレス姿
ウォニョンは「春が大好き」と韓国語つづり、写真を複数枚投稿。胸元がシースルーになった黒のホルターネックドレス姿を披露した。ドレスからは綺麗なデコルテラインや素肌が覗いている。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「肌綺麗」「お人形さんみたい」「さすがのビジュアル」「スタイルも抜群ですね」「似合いすぎます」「レベチのスタイル」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳KPOP美女「さすがのビジュアル」胸元＆美脚輝く黒ドレス姿
◆ウォニョン、美肌際立つシースルーのホルターネックドレス
ウォニョンは「春が大好き」と韓国語つづり、写真を複数枚投稿。胸元がシースルーになった黒のホルターネックドレス姿を披露した。ドレスからは綺麗なデコルテラインや素肌が覗いている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿にファンからは「美しすぎる」「肌綺麗」「お人形さんみたい」「さすがのビジュアル」「スタイルも抜群ですね」「似合いすぎます」「レベチのスタイル」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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