将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負は4月26日、青森市の「ホテル青森」で第2局の2日目が行われている。注目の一戦は、藤井名人がリード。シリーズ2勝目に向けてこのまま突き進むのか、糸谷九段が踏ん張って流れを引き戻すのか。今後の展開から目が離せない。

【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第2局（生中継中）

藤井名人の封じ手開封から再開された第2局2日目。ABEMAで解説を務める山本博志五段（29）は「藤井名人が常に最強の手を選び続けている」と語った通り、一気に激しさを増した盤上は藤井名人が抜け出しリードを奪う展開となっている。

同じく解説を務める広瀬章人九段（39）は、「封じ手開封から局面が動いて、お互いに引くに引けない展開になった。現局面（昼食休憩時点）は歩切れをうまく解消した先手の藤井名人の方が良くできそう。糸谷九段は辛抱してチャンスをうかがうことになる」とコメントした。

このまま藤井名人が2勝目をもぎ取るのか、苦しい糸谷九段がどうやって戦っていくかにも注目が集まっている。持ち時間は各9時間。

【昼食の注文】

藤井聡太名人 真っ赤卵味玉付き鰹出汁つけ麺

糸谷哲郎九段 大間鮪と青森サーモンの彩り御膳

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太名人 3時間25分（消費5時間35分）

糸谷哲郎九段 3時間17分（消費5時間43分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）