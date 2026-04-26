『パラレルパラダイス』最新話の先行ページ公開 累計600万部目前の人気作
漫画『パラレルパラダイス』のコミックスが累計600万部目前を記念して、27日発売の『ヤングマガジン』にて巻頭カラーで登場する。あわせて先行ページが公開された。
【画像】物語急展開！公開された『パラレルパラダイス』最新話の数ページ
■『パラレルパラダイス』あらすじ
「お願い、私と交尾して。」迷い込んだ異界で、太多（ただ）陽太は、発情した美少女騎士にイキナリ迫られる。
この世界に住まうのは、恐ろしい怪物と美少女だけ。男は陽太ただ一人！ 陽太が堕ちたのは天国か地獄か!? 『極黒のブリュンヒルデ』『君は淫らな僕の女王』の岡本倫の、パトスはじける異色SEXYファンタジー。
【画像】物語急展開！公開された『パラレルパラダイス』最新話の数ページ
■『パラレルパラダイス』あらすじ
「お願い、私と交尾して。」迷い込んだ異界で、太多（ただ）陽太は、発情した美少女騎士にイキナリ迫られる。
この世界に住まうのは、恐ろしい怪物と美少女だけ。男は陽太ただ一人！ 陽太が堕ちたのは天国か地獄か!? 『極黒のブリュンヒルデ』『君は淫らな僕の女王』の岡本倫の、パトスはじける異色SEXYファンタジー。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優