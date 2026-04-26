「お前たちが食えるのは私のおかげ」その暴言についに反撃！理不尽な支配に立ち向かった娘婿の一言とは？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を発信している漫画家・ゆっぺ(@yuppe__2)さんの作品「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、多くの読者の心をつかんでいる。読者からは「読んでほしい」「何度も読み返している」「人生で一番大切なことが描かれている」といった声が寄せられ、電子書籍化も果たした注目作である。本作のモデルとなった祖母・キヨさんについて、ゆっぺさんに話を聞いた。
本作では、キヨさんの幼少期からの実話が描かれる。父の死をきっかけに養女として叔父の家に引き取られたキヨを待っていたのは、傍若無人な養母の存在だった。キヨへのいじめだけでなく、同居する娘婿にも暴言を浴びせる日々。「お前たちは私のおかげで食っていけるんだ」と言い放つその言葉は、家の空気を支配していた。
だがある日、その構図が崩れる。娘婿が放った一言により、養母は思わず謝ることになるのである。その瞬間に何が起きたのか、緊張感のある展開が胸を打つ。
■キヨさんの人柄ににじむ優しさと強さ
ゆっぺさんは、キヨさんの魅力について次のように語る。「人への心遣いが半端ないところ。いつも笑顔なところ。気持ちが安定していて、感情の起伏が一切ないです。注意するときも絶対に怒らず、上から目線にならず、相手目線になって諭してくれるところ。全てを受け入れてくれる安心感。包容力。(今は足が少し不自由なのであまり作れないのですが)昔はキヨの作る料理が好きでした」。
「好きなところしかないです。最高のおばあちゃんだと思っています。私の理想です」と祖母を慕う言葉が次々と飛び出す。言葉の端々から、キヨさんの深い愛情と人間性が伝わってくる。
■心に残る思い出と何気ない優しさ
幼いころの思い出については「夏休みにお泊まりに行ったとき、なかなか寝付けなくて。そのとき私はもう小学生だったんですけど、寝れない私に添い寝しながらずっと背中をトントンしてくれて…それが心地よくて気づいたら寝ていました。」と振り返る。忙しい日々の中でも寄り添ってくれた記憶は、何よりも温かいものとして残っているようだ。
また「常に仕事をしている人だったので、のんびり会話をした記憶はありませんが、休みの日などは県外へ旅行に連れていってくれたりもしました」と、静かな時間の中にも確かな愛情があったことを振り返る。
■夢中になれる時間こそが幸せの象徴
キヨさんが幸せそうに見える瞬間について尋ねると、こんな答えが返ってきた。
「やはり手鞠を作っているときですね！何かを夢中になって制作しているときが一番キラキラしています。本当に繊細で素敵な作品を作るんですよ！」
苦しい過去を乗り越えた先で、自分の時間に没頭できること。その姿こそが、幸せのかたちなのかもしれない。
壮絶な人生を歩みながらも、自分なりの幸せを見つけてきたキヨさん。その生き方は、読む人に静かな力を与えてくれるはずである。まだ読んでいない人は、ぜひ一度手に取ってみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(＠yuppe2)
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