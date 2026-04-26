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脳科学者・茂木健一郎が分析、解説する「いつかバレるのでは」と怯える心理。名声を得た人が陥るインポスター・シンドローム

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて、「自分自身も、他人も、「偽物」に振り回されないで生きていくために。「インポスター・シンドローム」の話。」と題した動画を公開した。動画では、実力があるにもかかわらず自分を「偽物」だと感じてしまう「インポスター・シンドローム（詐欺師症候群）」のメカニズムと、それに陥らないための生き方を解説している。



茂木氏はまず、スタンフォード大学などの名門大学の入学生や、ビジネスで成功を収めた人々の一部が、インポスター・シンドロームに悩まされているというエピソードを紹介。「本当はそんなに自分は実力もないし価値もないのに、実力があるように振る舞う」ことへの罪悪感から、「いつかそれがバレるんじゃないか」と恐れてしまう心理状態だと定義する。メリル・ストリープといった世界的スターでさえ、この症状にかかっていると指摘した。



一方で、茂木氏はインポスター・シンドロームにかかっている人を「良心的な人」と評する。自分の実力にあぐらをかく自己欺瞞の状態よりは誠実であるものの、常に世間の外形的な評価に自分を一体化させてしまうため、精神的には健康的ではないと述べる。この症状から抜け出すための鍵として、茂木氏が提示するのが「実質を見極めること」である。大学入学や役職といった外形的な肩書ではなく、自分自身のスキルやパフォーマンスの「実質」にフォーカスすることが重要だと主張する。



具体例として、アインシュタインの生き方が挙げられた。彼は特許局に勤めながら研究を続け、成功した後もノーベル賞などの世間の評価を大したものだと思っていなかったという。世間の潮流に逆らって自身の理論を貫いたアインシュタインのように、世間の評価と実質は「関係がないはず」と割り切り、実質にのみフォーカスしていればインポスター・シンドロームには陥らないという説を展開した。



最後に茂木氏は、大学受験の成功なども単なる「通過点」に過ぎないと語る。世間が作り上げた「偽物」の価値観に惑わされることなく、自分自身の「実質」だけを見つめて生きていくことの重要性を説き、動画を締めくくった。