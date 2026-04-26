【義母「専業主婦は、幸せ！」】「私、幸せよ？」でも嫁に嫉妬してマウント＜第13話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第13話 本当は嫉妬していたのかも【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんは本当に幸せだったのですね。だからこそ、アリサさんにも同じように幸せになってほしい。アリサさんとショウさんが築く家庭が円満でありますようにと、願ってのことだったようです。けれどお義母さんの本音は、そこにはなかったのだとか。お義母さんは無意識にアリサさんに対抗意識を燃やして、嫉妬をしてしまっていたと自覚したのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第13話 本当は嫉妬していたのかも【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんは本当に幸せだったのですね。だからこそ、アリサさんにも同じように幸せになってほしい。アリサさんとショウさんが築く家庭が円満でありますようにと、願ってのことだったようです。けれどお義母さんの本音は、そこにはなかったのだとか。お義母さんは無意識にアリサさんに対抗意識を燃やして、嫉妬をしてしまっていたと自覚したのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙