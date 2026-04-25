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陸マイラーのまるが「【まる限定特典ばら撒き中】3,240円で19,200円分のホテル泊まれる！HafHコラボ企画【4月27日18時59分まで】」と題した動画を公開した。旅の積立サービス「HafH（ハフ）」との3日間限定コラボキャンペーンについて解説し、たった3,240円で19,200円相当のホテルに宿泊できるお得な活用法を紹介した。



今回のキャンペーンは、4月24日の19時から4月27日の18時59分までの期間限定で開催されている。HafHが現在実施している「初月80%OFFキャンペーン」に、まるの紹介リンクを経由することで「まる限定100コイン（3,200円相当）」が上乗せされるというものだ。これにより、初回支払額3,240円で合計600コイン（19,200円相当）を獲得でき、「実質83%以上OFF」という驚異の割引率になるとまるは強調する。



獲得した600コインを使用すれば、「OMO5函館 by 星野リゾート」や「箱根ゆとわ」といった全国の人気ホテルに宿泊可能だ。また、新規入会キャンペーンとして、15%の確率で無料宿泊券が当たる「無料宿泊ガチャ」や、プラン継続で最大150コインがもらえるボーナスも用意されている。



さらに、HafHの魅力として、前日までキャンセル無料であることや、JALの航空券をフレキシブルに予約できる点を挙げている。「宿泊先と航空券の目的地を別々に設定できる」ため、自由度の高い旅行計画が可能だという。一方、注意点として「コインが適正価格化され最安値とは限らない」「定員3名程度の部屋が多く大人数予約が難しい」といったデメリットも率直に解説している。



最後にまるは、HafHには利用期間の縛りがなく、すぐに旅行で使って、コインの積み立てを減額したり、休会するなど「自分のペースで自由に使いこなせる」とアドバイスを送った。このお得なコラボキャンペーンの申し込み方法の詳細は、動画の概要欄にある紹介リンクから確認できる。