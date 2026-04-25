【男性が選んだ】「この顔になりたい」と思う30代女性俳優ランキング！ 2位「新垣結衣」、では1位は？
All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う30代女性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位は、新垣結衣さんです。
1988年生まれの新垣さんは、ファッション誌『nicola』（新潮社）の専属モデルとして芸能界入り。その後は俳優としての活動をスタートさせ、ドラマ『コード・ブルー−ドクターヘリ緊急救命−』（フジテレビ系）シリーズや『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）などで高い人気を博しました。透明感あふれるナチュラルな清楚（せいそ）さと、柔らかい笑顔が長年にわたって多くのファンを魅了し続けています。
アンケート回答では、「無敵になれそうだから」（40代男性／宮城県）、「肌がツルツルの印象でどうしたらあんな人間が産まれるのかと思ってしまう」（40代男性／神奈川県）、「今も昔も綺麗で可愛くて憧れる顔立ちだから」（30代男性／兵庫県）、「人妻とは思えない可愛さだから」（30代男性／埼玉県）などのコメントが集まりました。
1位に選ばれたのは、石原さとみさんでした。
1986年生まれの石原さんは、2003年に俳優デビュー。その後はドラマ『失恋ショコラティエ』（フジテレビ系）や『アンナチュラル』（TBS系）などの話題作に次々と出演を果たしました。ふっくらとした唇と大きな瞳が印象的で、2児の母となった現在も変わらぬ美貌を保ち続けています。
回答者からは、「いつまで経っても可愛いと綺麗を両立してる人」（30代男性／宮城県）、「顔のパーツが強くて印象的な顔をしているから」（20代男性／福岡県）、「ぱっちりした目元と上品で華やかな顔立ちがとても魅力的で、可愛さと美しさをどちらも兼ね備えた理想の顔だと感じたからです。笑顔の柔らかさや女性らしい雰囲気にも惹かれて、『こんな顔になれたら素敵だ』と思って選びました」（20代男性／愛知県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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2位：新垣結衣／50票
2位は、新垣結衣さんです。
1988年生まれの新垣さんは、ファッション誌『nicola』（新潮社）の専属モデルとして芸能界入り。その後は俳優としての活動をスタートさせ、ドラマ『コード・ブルー−ドクターヘリ緊急救命−』（フジテレビ系）シリーズや『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）などで高い人気を博しました。透明感あふれるナチュラルな清楚（せいそ）さと、柔らかい笑顔が長年にわたって多くのファンを魅了し続けています。
1位：石原さとみ／62票
1位に選ばれたのは、石原さとみさんでした。
1986年生まれの石原さんは、2003年に俳優デビュー。その後はドラマ『失恋ショコラティエ』（フジテレビ系）や『アンナチュラル』（TBS系）などの話題作に次々と出演を果たしました。ふっくらとした唇と大きな瞳が印象的で、2児の母となった現在も変わらぬ美貌を保ち続けています。
回答者からは、「いつまで経っても可愛いと綺麗を両立してる人」（30代男性／宮城県）、「顔のパーツが強くて印象的な顔をしているから」（20代男性／福岡県）、「ぱっちりした目元と上品で華やかな顔立ちがとても魅力的で、可愛さと美しさをどちらも兼ね備えた理想の顔だと感じたからです。笑顔の柔らかさや女性らしい雰囲気にも惹かれて、『こんな顔になれたら素敵だ』と思って選びました」（20代男性／愛知県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)