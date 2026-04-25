【2026春夏】トレンドの「レース」は甘さを抑えて着こなすのが正解！「大人の最旬レースコーデ」3選
旬の「レースアイテム」でつくる！大人の春夏トレンドコーデ3選この春夏シーズンにトレンドとして注目を集めているのが、ロマンティックな「レース」を使用したアイテムです。大人の女性がトライしたいときに、おすすめな着こなしをご紹介します。
1. Tシャツの下から「レースキャミソール」をちら見せ！
写真は白の半袖Tシャツに、オフホワイトのレースキャミソールをレイヤードしたコーディネートです。Tシャツのやわらかなコットン100％素材と繊細なレースのコントラストが、おしゃれ見えにつながっています。
キャミソールとトップスを同系色でまとめると浮いて見えずになじみがいいため、レース初心者さんにもおすすめの組み合わせです。
2. ジャケットの「インナーにプラス」して、きれいめ＆マニッシュに
フェミニンでエレガントなイメージのレースキャミソールも、写真のようにジャケットのインナーとして取り入れると、甘くなり過ぎずにシャープなイメージで着られます。
その際には、ボトムスもタックワイドパンツなどのマニッシュなものを選ぶと、洗練された着こなしに仕上がります。
実はレースのキャミソールは長袖Tシャツやデニムなど、カジュアルなアイテムにも合わせやすいのがポイント。トレンドアイテムだからこそ、テイストを問わずたくさん着まわせそうなところも「買い」です。
3. 「コットン素材のロングスカート」で大人ナチュラルテイスト
レースの着こなしでも、ランジェリーっぽさは控えめにしてナチュラルに着こなしたい人は、コットン素材がおすすめ。
キャミソールやブラウスだと、ガーリーで子どもっぽいイメージが強くなりがちですが、写真のようにシルエットのきれいなロングフレアスカートなら、大人っぽく着られます。
こちらのスカートは綿100％素材で、肌触りも◎。裾をレースでエレガントに仕上げつつ、ティアード型にもなっており、凝ったデザインがコーデの主役になってくれています。
さらりとしたドライタッチな素材を使用したベージュのメッシュニットを合わせて、抜け感のある着こなしの完成です。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)