ナ・リーグ西地区のドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地でカブスと対戦。4－6で逆転負けを喫した。先発のエメット・シーハン投手が6回1／3を投げて4安打1失点10奪三振のパフォーマンスを見せるも、2番手以降のリリーフ陣が崩壊。瞬く間にリードを失い、最後は試合をひっくり返された。カブスは10連勝を飾っている。

■誰を出しても失点、失点……

ドジャースは3回裏に、ウィル・スミス捕手の3ランで先制。幸先よくリードを奪うと、続く4回裏にはキムの中前適時打で追加点を挙げた。投げては、先発のシーハンが6回1／3を投げて4安打1失点10奪三振の快投。満を持してブルペン陣に託したが、ここから試合が暗転。

4点リードの7回途からマウンドに上がった2番手アレックス・ベシア投手が、ダンズビー・スワンソン内野手とニコ・ホーナー内野手に適時打を浴びて1点差に。8回表に登板したブレイク・トライネン投手がアレックス・ブレグマン内野手に一発を浴びて、試合は振り出し。同点の9回表には、タナー・スコット投手が、無死一塁からスワンソンに勝ち越し2ランを献上した。

ドジャースは中盤まで完全に主導権を握っていたが、昨季までの課題だったブルペン陣がまたも振るわず。送り出した3投手全てが捕まり痛恨の逆転負け。4－6で試合を落とした。守護神のエドウィン・ディアスが前半戦絶望となっており、今後も頭を悩ませそうだ。カブスはこれで破竹の10連勝を果たしている。