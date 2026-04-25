「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャースのエメット・シーハン投手が２桁１０奪三振をマークして７回途中１失点の快投。３勝目の権利を手にマウンドを降りたが、本拠地のファンはスタンディングオベーションでたたえた。

立ち上がりからフォーシームのキレが抜群で、９連勝中のカブス打線を圧倒。一回り目で捉えられた打球を許したのは鈴木誠也外野手のセンターライナーのみ。序盤３イニングで９つのアウトのうち、７個を三振で奪う圧巻投球だ。

試合前まで２勝０敗ながら防御率５・８５と安定した結果を残せていなかったシーハン。左肩痛を訴えて出遅れていたスネルがマイナーで実戦復帰を果たしており、帰還すればロブレスキー、佐々木、シーハンの中から１人が配置転換になることが濃厚だ。

四回はパヘズの好返球に助けられるシーンもあり、無失点。五回も走者を許しながらしっかりと後続を斬った。六回は１死一、三塁のピンチを招いたが、ブレグマンをキレのあるフォーシームで押し込み最後はスライダーで空振り三振。続くハップをフォーシームで見逃し三振。スミスがＡＢＳチャレンジで判定を覆らせる好アシストを見せた。

七回も続投し１死から安打を浴びたところで降板。ロバーツ監督がねぎらい、ベンチではチームメートとハイタッチをかわした。その後、ベシアがスワンソンに２点三塁打を浴びたとことでシーハンには１失点が記録された。

スネルがメジャー復帰するまでおよそ１カ月とみられ、その間に結果を残すことができるか。佐々木も含めて激しい争いとなれば、ロバーツ監督にとってもうれしい悩みとなりそうだ。