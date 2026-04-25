『名探偵プリキュア！』世界崩壊へ！？ポチタン姿が激変 キュアアルカナ・シャドウ戦闘の第13話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第13話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】姿が激変したポチタン！公開された『たんプリ』場面カット
26日放送の第13話「名探偵VS怪盗」は、商店街のファミレスで、5歳の男の子・れいじが大切にしていたロボットの人形がなくなったと聞き、人形を探すあんなとみくる。ふたりが謎を解くと、人形を盗んだ犯人はなんと変装していたニジーだった。正体をあらわしたニジーは、人形を抱えてすぐに店の外へ逃げ出してしまう。
ニジーを追って商店街に駆け出すあんなたち。ニジーがロボットの人形をハンニンダーに変えると、あんなとみくるも名探偵プリキュアに変身して立ち向かうが、そこにるるかがマシュタンとやってくる。
マシュタンから「ウソノワールが向かっている」と聞き、「世界が壊れてしまうかも」と焦るニジー。るるかも同意し、キュアアルカナ・シャドウへと変身して、キュアアンサーとキュアミスティックを追い詰める。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【画像】姿が激変したポチタン！公開された『たんプリ』場面カット
26日放送の第13話「名探偵VS怪盗」は、商店街のファミレスで、5歳の男の子・れいじが大切にしていたロボットの人形がなくなったと聞き、人形を探すあんなとみくる。ふたりが謎を解くと、人形を盗んだ犯人はなんと変装していたニジーだった。正体をあらわしたニジーは、人形を抱えてすぐに店の外へ逃げ出してしまう。
マシュタンから「ウソノワールが向かっている」と聞き、「世界が壊れてしまうかも」と焦るニジー。るるかも同意し、キュアアルカナ・シャドウへと変身して、キュアアンサーとキュアミスティックを追い詰める。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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