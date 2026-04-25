松田元太の実妹、ドラマ『銀河の一票』に出演していた オフショットに反響「清楚すぎて好き」「とーっても元気が出ます」
ガールズグループ・UN1CON（ユニコン）のKOKOROが、24日までに自身のインスタグラムを更新。カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）に出演していたことを明かした。
【写真あり】「清楚すぎて好き」UN1CON・KOKOROドラマオフショット
Travis Japan・松田元太の実妹でもあるKOKOROは「ドラマ『銀河の一票』のオープニングに@ragpound_officialさんをはじめ、たくさんのダンサーの方々と一緒にUN1CONも参加させて頂きました」と報告。「私も一昨日1話を見させて頂きました すごく！面白かったです。強く、正しくいる事も大事。自分が思ってる事、大切な事を言葉にする大事さ。すごく自分自身に刺さるドラマでした」とつづり、ペットショップの店員姿でのオフショットを公開した。
この投稿には「ペットショップにいそう！」「清楚すぎて好き」「ドラマ出演おめでとう」「かわいいねえ」「何回見てもこころちゃんの笑顔はとーっても元気が出ます」「オープニングで見つけました」といった声が寄せられている。
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
【写真あり】「清楚すぎて好き」UN1CON・KOKOROドラマオフショット
Travis Japan・松田元太の実妹でもあるKOKOROは「ドラマ『銀河の一票』のオープニングに@ragpound_officialさんをはじめ、たくさんのダンサーの方々と一緒にUN1CONも参加させて頂きました」と報告。「私も一昨日1話を見させて頂きました すごく！面白かったです。強く、正しくいる事も大事。自分が思ってる事、大切な事を言葉にする大事さ。すごく自分自身に刺さるドラマでした」とつづり、ペットショップの店員姿でのオフショットを公開した。
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。