日本ハムは24日、オリックスとの試合（京セラD）に2−3で敗戦。最終回に、1点差まで追い上げる攻撃を見せるも反撃は及ばなかった。

24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、2回の日本ハムのセーフティースクイズ失敗のシーンをピックアップ。田宮裕涼、奈良間大己の連打で無死一・三塁の好機を作り、水野達稀がセーフティースクイズを試みるも捕邪飛で一死。なおも好機が続く場面で淺間大基、野村佑希が連続三振に倒れ、好機を掴むことか出来なかった。このシーンについて番組MCの谷繁元信氏は「昨年だとこういうスクイズが決まって1点きっちりと取っている攻撃が多かったと思うんですけど…。今年こういうミスが多いですよね」と話すと、

解説の今江敏晃氏は「ミスが多いですよね。攻撃面でも、守備の面でも。今年の戦い方がホームランというのを強調してやっているので…。選手たちがそっちに引っ張られていて、バントなどの細かいところの意識が薄れている可能性もありますよね。ただこういうところを決めていかないと上位には行けないですよね」と言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』