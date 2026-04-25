新茶の季節がやってきた！おいしい淹れ方と新茶に合う手作りお菓子7選

4〜5月は新茶の季節。新茶はその年の一番初めに収穫されるお茶で「一番茶」とも呼ばれます。アミノ酸などの旨み成分も豊富に含まれていて、爽やかで濃厚なコクと甘みが特徴。この時期しか味わえない、年に一度のお楽しみです。そんな特別なお茶を堪能するべく、新茶のおいしい淹れ方とそのおいしさを引き立てるお菓子のレシピをご紹介します！

新茶のおいしい淹れ方をマスターしよう！

今の時期にしか味わえない新茶。せっかくならおいしく淹れたいですよね。





そこで今回は、創業190年の老舗茶屋「森半」のInstagram（@morihan_official）で公開されている「新茶のおいしい淹れ方」をご紹介します。使用するお湯は、水を沸騰させてから湯のみや急須に移して冷ますのがポイント。新茶は葉が柔らかいので、短めの時間で淹れると爽やかな香りが楽しめるのだそう。ぜひ試してみてくださいね！

新茶と相性ぴったりな手作りお菓子

水ようかん出典：https://www.instagram.com

新茶ならではの青々とした風味には、甘さ控えめの和菓子がぴったり。すっきりとした甘さの「水ようかん」なら、新茶の繊細な味わいにそっと寄り添ってくれます。



@izumi__recipeさんのレシピは、市販のこしあんを使って作るからとっても簡単。材料を鍋に入れて加熱しながら混ぜ合わせたら、冷やすだけで出来上がり。暑くなるこれからの季節にうれしいおいしさです。

手作り水ようかん｜Instagram（@izumi__recipe）かしわ餅出典：https://www.instagram.com

かしわの葉の爽やかな香りがほんのりと広がる「かしわ餅」と、新茶も最高の組み合わせ。買って食べることが多いかと思いますが、おうちでもこんな本格的なかしわ餅が作れちゃうんですよ！



かしわ餅には上新粉が使われますが、和菓子教室ふくさん（@29.sakura）のレシピはもち粉も加えることで、よりモチモチした食感に仕上がります。



YouTubeを参考にしながらぜひ挑戦してみてくださいね。

かしわ餅｜Instagram（@29.sakura）お家で本格和菓子【柏餅】のレシピ｜YouTube（和菓子教室ふく）お豆腐入りヨモギ団子出典：https://www.instagram.com

春に芽吹くヨモギの新芽を使った「ヨモギ団子」は新茶と風味が似ていて、互いの爽やかな香りを引き立て合います。



@mster_hamさんは、自ら摘んだヨモギを使って「ヨモギ団子」に。春先の白っぽいヨモギは柔らかいので、茹でてみじん切りにするだけでペースト状になるのだとか。



白玉粉のほかにお豆腐も入っているので、一晩たってもモッチモチ。あんこを添えたり、みたらしあんを絡めたりしながら召し上がれ。

お豆腐入りヨモギ団子｜Instagram（@mster_ham）いちご大福

新茶の爽やかな苦みは、「いちご大福」の甘酸っぱい味わいとも相性◎。見た目もかわいくておうちで作れたらテンションが上がりますよね。



@kao_deliさんのレシピは、電子レンジを使って求肥の生地を作ったら、いちごと白あんを包めば出来上がり。仕上がりは本格的なのにとっても簡単なんです。



いちごのほかにも、桃やシャインマスカットなど初夏から旬を迎えるフルーツも新茶と相性が良いので、アレンジも楽しんでみては。

レンジで簡単なのに本格！いちご大福｜Instagram（@kao_deli）ふわふわレアチーズケーキ

新茶に洋菓子を合わせるなら、レアチーズケーキはいかがでしょう？

新茶の爽やかで渋みのある味わいに、コクのあるクリームチーズはとてもよく合います。



@_shiho_oyatsuさんの「ふわふわレアチーズケーキ」は材料3つで、オーブンも電子レンジも使わないお手軽レシピ。滑らかにしたクリームチーズに泡立てた生クリームを加えて、ざっくり混ぜ合わせていくだけ。あとは型に流し入れて冷やしたら完成です。



ふわっととろける食感がおいしくて、お好みのクッキーにのせて食べるのもおすすめですよ。

ふわふわレアチーズケーキ｜Instagram（@_shiho_oyatsu）米粉のミルクシフォンケーキ出典：https://www.instagram.com

新茶の繊細な風味が引き立つ洋菓子を選ぶなら、やさしい味わいのケーキが◎。



@satomiwa.kさんの「米粉のミルクシフォンケーキ」は、牛乳とグラニュー糖を使った軽い口当たりのシフォンケーキ。とってもふわふわで、しっとりとキメ細かい生地がたまりません！



新茶とともに味わえば、「もうひと口！」が止まらなくなってしまいそうです。

米粉のミルクシフォンケーキ｜Instagram（@satomiwa.k）濃厚抹茶テリーヌ

新茶にお茶を使ったお菓子を合わせれば、それぞれの旨みが重なって深い余韻を楽しめます。



京都・宇治田原町でお茶の通信販売を行なう「宇治田原製茶場」（@ujitawara_seichajo）のレシピ「特濃抹茶テリーヌ」は、抹茶を15gも加えたとても濃厚なひと品。



作り方は、材料を混ぜたら焼くだけととっても簡単です。卵を濾すなどの手間はありますが、その価値は十分あるのでぜひお試しを！

濃厚抹茶テリーヌ｜Instagram（@ujitawara_seichajo）

新茶とお菓子でホッとひと息つこう

お茶を飲むとホッとするという方も多いのでは。それが「初物」の新茶となると、さらにうれしいパワーをもらえそう。



実は、八十八夜に摘み取られた新茶（一番茶）は八十八という字を組み合わせると「米」という字になることから、米寿まで健やかに生きられるとの言い伝えが。また、「その年一年、無病息災に過ごせる」ともいわれています。



おいしい新茶とお菓子で、ホッと安らぐ時間をお過ごしくださいね！