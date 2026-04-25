ロイズの母の日ギフト2026♡LINEで贈れる華やかスイーツ特集

北海道発の人気チョコレートブランドロイズから、母の日にぴったりの限定ギフトが登場♡2026年は、手軽に贈れるLINEギフト限定で、華やかなスイーツとカーネーションの造花をセットにした特別仕様がラインナップ。忙しい日常の中でも、気持ちをしっかり届けられるのが嬉しいポイントです。大切なお母さんへ、甘くやさしい時間をプレゼントしてみませんか♪

華やかに贈る限定ギフトBOX

「【母の日限定】ロイズバラエティギフトボックス（お花＆母の日スリーブ付き）」は、7種計11個入りのアソートセット。

価格は3,880円（税込・送料込み）。ポテトチップチョコレートをはじめ、焼き菓子やチョコレート菓子が詰まった贅沢な内容です。

母の日専用スリーブには「Happy Mother’s Day」の文字とカーネーションをデザインし、ドレスのように見える華やかな仕上がりに♡

さらに、クリアケース入りのカーネーション造花が1輪付いており、開けた瞬間のときめきも演出してくれます。

銀座コージーコーナー母の日ケーキ2026♡華やかスイーツ6選

定番人気も母の日仕様に

【母の日限定】生チョコレート（お花＆For youスリーブ付き）



価格：2,850円（税込・送料込み）

ロイズ人気No.1［オーレ］を含む全10種から1種選択可能。「For you」のリボン付きスリーブとカーネーション造花付き。

内容量：20粒

【母の日限定】ポテトチップチョコレート（お花＆For youスリーブ付き）



価格：2,830円（税込・送料込み）

甘さと塩味のバランスが絶妙な人気商品。全4種から1種選べます。

内容量：190g

ギフトにぴったりな定番商品も、母の日限定デザインで登場しています。どちらも気軽に贈れるサイズ感で、ちょっとした感謝を伝えるのにぴったりです♪

バラが彩る上品スイーツも

【数量限定】ロイズセレクション［スイートローズ］



価格：3,950円（税込・送料込み）

バラの形のフィナンシェやチョコレートを詰め合わせた華やかな一箱。美しい「ロイズローズガーデン※」の写真を使用したパッケージも魅力です。

内容量：9種計28個

※こちらに造花のカーネーションはついておりません。

想いを届ける特別な一箱

LINEギフトなら、住所を知らなくても手軽に贈れるのが魅力。忙しくて直接会えないときでも、感謝の気持ちをしっかり届けられます。

華やかな見た目と上質な味わいを兼ね備えたロイズの母の日ギフトは、大人の女性にも喜ばれること間違いなし♡今年は少し特別なスイーツで、「ありがとう」を伝えてみてください。