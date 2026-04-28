米津玄師、新曲「烏」発表 2026 NHK サッカーテーマに決定「自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲」
アーティストの米津玄師が、新曲「烏」（読み：からす）を「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろしたことが発表された。楽曲は、5月10日（日）放送の『サンデースポーツ』（NHK総合／21時50分）内で初公開される。
【動画】1.8億回再生突破「IRIS OUT」
■長年愛してきたサッカーをテーマに制作
国内週間ストリーミングで「史上最速」での1億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成した2025年の代表曲「IRIS OUT」に続いて、2026年に発表される新曲「烏」は、FIFAワールドカップ2026をはじめとするサッカーシーンをさらに熱く彩るナンバー。
5月10日（日）放送の『サンデースポーツ』内で初公開。同日をキックオフとし、NHK各サッカー番組でオンエアされるほか、日本時間の6月12日（金）に開幕する「FIFAワールドカップ2026」での放送も決定した。併せて、米津玄師からのコメントおよび新アーティスト写真も公開されている。
米津は「NHKサッカーテーマソングとして『烏』という曲を作りました」「長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？ と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした」とコメント。
続けて「サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします」と楽曲への思いを明かしている。
リリース詳細については未定で、今後発表される予定だ。
■米津玄師 コメント
NHKサッカーテーマソングとして「烏」という曲を作りました。
長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします。
【動画】1.8億回再生突破「IRIS OUT」
■長年愛してきたサッカーをテーマに制作
国内週間ストリーミングで「史上最速」での1億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成した2025年の代表曲「IRIS OUT」に続いて、2026年に発表される新曲「烏」は、FIFAワールドカップ2026をはじめとするサッカーシーンをさらに熱く彩るナンバー。
米津は「NHKサッカーテーマソングとして『烏』という曲を作りました」「長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？ と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした」とコメント。
続けて「サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします」と楽曲への思いを明かしている。
リリース詳細については未定で、今後発表される予定だ。
■米津玄師 コメント
NHKサッカーテーマソングとして「烏」という曲を作りました。
長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした。サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします。