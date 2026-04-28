今回は、妻に節約を強制する夫が、24万のスマホを買っていたエピソードを紹介します。

「なんで私ばっかり我慢しなきゃいけないの…」

「結婚し、夫に『生活費は月4万だ！』と言われたのですが、この金額で生活費をまかなうのはかなりきついです。でも夫は私に『働かないで家にいてほしい』とも言うんです……。

この前は夕食に惣菜を出したら、『自炊して節約しろ！』と怒ってきたんですが、一から材料を買って作るより惣菜を買う方が安いということを、夫は知らないようです。さらにサラダにかけるドレッシングも贅沢だと言われ、使わないよう言われました……。

そんなある日、夫がスマホの最新機種を買っていたことが判明。24万もするようで、『夫は高いものを買って許されるの？』『なんで私ばっかり我慢しなきゃいけないの……』とイライラが止まりませんでした」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ こんなに節約を強制されるなら、働きに出て自分の好きなものを買える生活の方がいいような気がしてしまいますよね。この女性は離婚も視野に入れているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。