ドタキャン常習ママが教室に乱入──止まらない要求の末、空気が一変した出来事

これは、知人のA子さんに聞いたお話です。

自宅で子ども向け教室を運営するA子さん。熱心に指導する彼女を悩ませていたのは、あまりに身勝手な振る舞いを繰り返すBママでした。周囲を巻き込む大騒動に発展した末、事態を収束させたのはまさかの人物で！？

予約外の乱入は当たり前！？ 自由奔放すぎるBママの振る舞い

自宅で小学生向けの教室を開いているA子は、ある一人の保護者の対応に頭を抱えていました。それは、B子の母親、同じ地域に住むBママです。 Bママはとにかくマナーという概念が欠如しているのか、当日のドタキャンは日常茶飯事。

ある日、レッスン中に突然ドアがバターン！ と勢いよく開き、Bママが息を切らして乱入してきました。

A子もレッスン中の生徒も驚きながらポカーンとしていると、「月謝を払っているんだから、うちの子も一緒に教えてよ！」と無理難題を押し付けてきました。レッスンは予約制で、すでにこの会の席は全て埋まっていました。

A子が驚きながらも「他のお子さんのレッスン中ですから」と優しく諭しても、聞く耳を持ちません。それどころか、一生懸命レッスンを受けている他の生徒に向かって「ちょっと、その席をうちの子に譲ってくれない？」と詰め寄る始末でした。

「朝が弱いの！」と言い放つ逆ギレママの無理すぎる要求

あまりに目に余る態度に、ついにA子も毅然とした態度で注意をしました。

「他の方のご迷惑になりますし、ルールは守ってください」と伝えたところ、Bママは顔を真っ赤にして逆ギレしてきたのです。

「何よ、冷たいわね！ うちの子は朝が弱いのよ。それくらい配慮しなさいよ！」 さらには「土曜日がダメなら日曜日もレッスンしなさいよ」と、A子のプライベートを無視した要求まで突きつけてくる始末。

挙句の果てに「そんなに意地悪な対応をするなら、ママ友やSNSにこの話を流しちゃってもいいの？」と脅し文句まで飛び出し、A子は精神的に追い詰められてしまいました。しかし、実は「朝が弱くて起きられない」のは、B子ではなくBママ本人だったのです──。