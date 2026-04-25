大谷映美里プロデュースmelady新色♡回らない水光カラコン登場

大谷映美里さんがプロデュースするカラコンブランドmeladyから、待望の新色が登場♡2026年5月8日（金）より発売されるのは、理想の“水光感”をキープできる新シリーズ。可愛さと機能性を両立した進化系カラコンは、毎日のメイクをワンランクアップしてくれる存在です。瞳から始まる“ときめき”を、この春夏に取り入れてみて♪

回らない水光レンズの新体験

価格：各1,485円（税込）



新シリーズ「Zero Spin（ゼロスピン）」は、レンズが回転しにくい特殊設計が魅力。レンズ下部に厚みを持たせることで、ハイライト位置をキープし、いつでもベストな“うるツヤ瞳”を演出します。

さらに、星と月のモチーフを忍ばせたデザインで、さりげない可愛さもプラス♡

ナノ・ユニバース×加藤ローサ♡美脚も快適も叶う最旬パンツ

新色2カラー＆商品詳細

Zero Spin Star（ゼロスピンスター）



うる盛れ星屑ブラウン。太フチ×ブラウンハイライトで、じゅわっとした立体感を演出。

DIA：14.5mm／着色直径：13.8mm

Zero Spin Moon（ゼロスピンムーン）



ちゅる盛れ月影グレージュ。透明感のあるグレージュで洗練された印象に。

DIA：14.5mm／着色直径：13.8mm

※詳細は公式サイトをご確認ください。

嬉しいキャンペーン情報もチェック

新色発売を記念し、2箱以上購入で「ふわもこねこ型前髪クリップ」をプレゼント♡

さらに、全10色セットが当たるプレゼントキャンペーンも実施！1名様にはなんと1年分（計72箱）も♪応募は公式X（＠meladyofficial）からチェックできます。

※1dayのみ対象。度数・カラーは組み合わせ自由です。

※写真はイメージです。

※数量限定のためなくなり次第終了。店舗により条件が異なる場合がございます。

※店舗によりキャンペーンを実施していない場合もございます。

瞳から叶える理想の可愛さ

毎日の印象を大きく左右する“瞳”。meladyの新色は、自然に盛れるだけでなく、快適なつけ心地や機能性も兼ね備えた優秀アイテムです。回らない水光レンズで、どの角度から見ても可愛い自分に♡

メイクやファッションに合わせて、自分だけの理想の瞳を見つけてみてください。