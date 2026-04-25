「1/16384に改悪」スマスロ版『ミリオンゴッド』に絶望、1/8192を捨てた爆裂機の“夢がない”現実

今や射幸性の高いマシンばかり出るようになったスマートスロット、通称スマスロ。メダルレスになったのはいいが、ATに上位と下位という無駄で無粋な概念をつけたり、打ち手側には一つも面白くなく、遊技の負担でしかないような、有利区間を考慮した立ち回りが必要になったり、その上でもちろん従来通り設定推測もしなければならず、どう考えても渋い戦いになりがち。そんなマシンだらけなのが今のホール環境だ。

とりわけ昨今はメーカーが発表するコイン単価もそんなにアテにならない感じで、普通に飲む時は数万円をペロリという台も増えてきた。

たとえばST突入後駆け抜けたり、一撃1,000枚以上獲得したら次回天井短縮という恩恵をチラつかせつつ、続行するとなぜか短縮天井到達までST当選しない、というケースはもはやザラ。いわゆる「冷遇」疑惑という、6号機以降の機種で囁かれるようになった特有の挙動。アレ本当に嫌なんだよね。サミーの北斗も一撃1,000枚獲得したら次の当たりが本当に遅いと感じる。

冷遇疑惑に関しては、僕が知る限りどのメーカーも特に言及はしていない。でも、打ち手は流石に何度も経験している挙動なので、今これを考慮せず打つのは無謀だ。

そもそもAT、STの獲得期待枚数も色々な重いフラグをコミコミにして提示しているので、1日やそこらでは収束も期待できない。まあ、そういう伸るか反るかの勝負を求めたのは当のエンドユーザーたちなので、これでいいんだろうけど。（文：松本ミゾレ）

あのミリオンゴッドが帰ってきた！しかし打つのが怖い

しかし普通に財布の中身が持たないような台もかなり増えてきたもので、設定5や6をツモった上でしっかり負けるというケースに悩む打ち手の声もよく耳目にするようになった。僕も当然、そういう経験をしている。したくはなかったけど。

実際には高設定を何度も打てば、それなりに打ち手の懐も温かくなるはずだ。問題は、1回や2回そういった台を打ったところで本来の機械割以上の結果がついてくることは案外ないことと、そもそも高設定そのものが、ない地域にはない、という点にある。

すると追い詰められた打ち手はどうするか。一発で劣勢となった盤面をひっくり返せる、起死回生のフラグを搭載したマシンに一縷の望みを賭けるのだ。たとえばミリオンゴッドなんてのはその筆頭だろう。

いかなる状況でも1/8192で成立するGOD揃いのフラグを引き当てれば、大量出玉を期待できる。アレもあくまで期待できる、というだけのことで、実際には平均獲得枚数をかなり下回ることも珍しくはないが。

そうは言っても、初代ミリゴではGOD揃いを成立させれば大体5,000枚ほど獲得できたわけで、10万円ぶち込んでいてもチャラに出来る爆発力は多くのジャンキーを魅了したし、地獄に突き落としてきた。

そして、4月20日にはスマスロ版のミリゴ、『スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐』が導入されている。稼働開始からまだ数日だが、僕がこの台を触ることはないと絶対に言い切れる。

理由は2つある。まず、そもそもミリゴを打つのが怖い。そしてもう1つの理由。今回のミリゴでは肝心要のGOD揃いの確率が、1/8192ではなく1/16384に改悪されてしまっていること。もう本当にここに尽きる。

もちろん、GODを引かなくてもAT自体でどうにか勝負することはできるだろう。その辺は旧来のミリゴと一緒だ。ただ、通常のGG（ゴッドゲーム）だけで勝てる台というわけではないし、そのGGの初当たり確率も低設定では話にならないレベル。

機械割も年々下がっており、本作は設定6でも114.6％。これでも今の水準だと高いが、10年ぐらい前では正直リリース前の時点で注目度がグンと下がっていたような数字だ。

人によっては1/16384のGOD揃いを引き、PGG（プレミアムゴッドゲーム）を体感するまでは打ち続けるってケースもあるだろう。でも、この数字はそうそう簡単に引けるものではないしなぁ。全設定共通の数字とは言え、こんなの1日に1回引けたらラッキーってレベルだし、そのフラグを引く前に致命傷を負っていたら意味がなさ過ぎる。

ホールじゃ既に死屍累々。お店にとっては利益確保の救世主かもしれないが…

ところで僕は、てっきりGOD揃いの成立確率が重くなった時点で、このミリゴはそこまで注目されないだろうと踏んでいた。

しかし考えてみれば未だにパチスロやってるようなのはみんな何も考えてないんだよね。数字が苦手なようで、だから蓋を開けてみたら、少なくとも稼働開始から3日ぐらいは大盛況だった。

僕が副業で詰めている景品交換所が暇だったとき、ちょっとフロアを散策してみたんだけども、22日時点で満席ではあった。全く出てなかったけど。

で、25日には一般的に給料日になるので、そこでまた勝負に打って出る人も続出するのだろう。パチスロ打ちにとってGOD揃いってのは特別なものだから、やっぱりコアなユーザーほど執着しちゃってるのかもしれない。執着するような水準の遊技機ではないだろとは思うけど。だってミリオンって冠つけてようが、今は19,000枚の払い出し時点で強制終了するんだよ？ ハーフミリオンすら出せない台を、よくもミリオンゴッドって名前そのままで出せるよね。パチスロファンは英語も苦手だから、多分みんなこの笑える矛盾にすら気づいてないんだろうけど。

しかし他人の不幸は蜜の味。ちょっと近隣ホールの遊技データなんか見てみると、まあ凄い負けていらっしゃる。設定を使っているのかどうかは知らないが、引くべきフラグを引けないと、多分設定が高くてもお察しなんだろうなぁ。

Xとか見ててもとんでもない数の負け報告、不満を見ることができる（勝ってる人は当然いるので、100％負けるわけじゃないよ！）。

さっきも100万円の軍資金を用意して、GOD揃いを10回引くまでツッパするって人のアカウントが流れてきたけど、4月23日の午後時点でもう40万負けている。未だに1/16384が引けてないみたいなので、やっぱりフラグが重くなったってのがデカすぎるんだろうなぁ。

と言うかもう40万負けてる状態でいざGOD揃いさせたとて……って感じだし。そこから19,000枚を運よく出しても、まだ負けてるもんなぁ。ホント、夢がないよスマスロ。

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