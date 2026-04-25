阪神・森下が26日に先発予定の広島・栗林攻略に意欲を燃やした。

「いろんな球種でストライクが取れるので（攻略が）難しいピッチャー。自分から崩れることがないから打ち崩さないといけない」

先発に転向した右腕は今季、直球の平均球速は140キロ台前半ながらフォーク、カーブ、カットなどでタイミングをずらし、内外角へ制球良く投げ込んでくるスタイルが特徴。マツダスタジアムで対戦した前回5日は3打数無安打1三振に倒れ、1年目の23年から通算成績は8打数無安打。ただ、猛虎の中軸として何度もやられっぱなしではいけない。大歓声が背中を押す本拠地・甲子園で戦う地の利も生かし、リベンジを思い描いていた。

この日行われた全体練習のフリー打撃では快音を連発。中堅から逆方向への柵越えも数本あり、状態の良さをうかがわせた。「まあ少し（リフレッシュできた）って感じです」。23日DeNA戦が雨天中止となり、全体練習だったこの日も合わせて2日連続で時間的な余裕も生まれ、再始動の準備は整った。

22試合で打率・326（86打数28安打）、7本塁打、18打点。主要打撃3部門全てで上位に名を連ねる25歳は「目の前の試合を勝っていければ」と、広島2連戦での一戦必勝を期した。 （石崎 祥平）