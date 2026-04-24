銀座コージーコーナー母の日ケーキ2026♡華やかスイーツ6選

今年の母の日は、スイーツで“ありがとう”を届けてみませんか？銀座コージーコーナーから、見た目も味わいも華やかな母の日限定ケーキが登場♡2026年4月24日（金）より店頭予約がスタートし、家族みんなで楽しめる多彩なラインナップが揃います。大切なお母さんに、笑顔あふれるひとときをプレゼントしましょう。

シェアも楽しい華やかケーキ

価格：2,916円（税込）

ベリーづくしの華やかなプチケーキアソート。苺やブルーベリーを贅沢に使った全8種が詰め合わされ、見た目も味も楽しめる一箱です。

カーネーションやバラを描いた専用BOXにはメッセージスペース付き。気持ちを添えられるのも嬉しいポイントです。

詰め合わせ内容：苺ショート／ママベリータルト／ベリーロール／ストロベリーシュー／ブルーベリータルト／ベリーフラワー／ストロベリーピスタチオ／苺とチョコのタルト

販売：5月8日（金）～5月10日（日）

ダッキーダックのゴールドパイナップルタルトで初夏気分♡旬の甘さを堪能

母の日を彩るプチケーキ

母の日フラワープリンセス



価格：777円（税込）

一輪の花をイメージした華やかなケーキ。苺クリームのフリルが美しく、チーズ風味クリームと苺ジャムの爽やかな味わいが魅力です。

母の日コージープリンセス



価格：777円（税込）

花束をイメージしたデザインで、苺とブルーベリーをトッピング。2色のクリームが華やかに映え、見た目にも楽しい一品です。

苺のショートケーキ



価格：594円（税込）

母の日限定バラの花ピック付き。ふわふわスポンジと北海道産生クリーム入りホイップクリーム、苺の組み合わせが王道の美味しさを叶えます。

チョコ＆チーズのご褒美系

＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ



価格：637円（税込）

ロッテ「ガーナ」とのコラボケーキ。ミルクとブラックの2層ムースに生チョコを重ねた濃厚な味わいで、母の日限定の“haha”ピック付きがポイントです。

母の日チーズスフレ



価格：637円（税込）

“しっとり、ふわシュワッ”食感が魅力。やさしいチーズの旨みが口いっぱいに広がり、思わず笑顔になる味わいです。

笑顔あふれる母の日に♡

銀座コージーコーナーの母の日ケーキは、見た目の華やかさとやさしい甘さで特別な時間を彩ります。家族で囲むひとときも、一人でゆっくり味わう時間も、どちらもかけがえのない思い出に♡

今年はスイーツとともに、日頃の感謝の気持ちをしっかり伝えてみてはいかがでしょうか。