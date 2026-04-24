◇プロ野球セ・リーグ 中日 6x-4 ヤクルト（24日、バンテリンドーム）

ヤクルトは、9回を1点リードで迎えるも、中日のサヨナラHRを浴びて敗れました。これで連勝も2でストップとなりました。

先発マウンドにあがったのは松本健吾投手。初回を三者凡退とするも、2回にはボスラー選手のホームランウイングに飛び込む、今季第1号の先制ソロを浴びます。

それでも打線はすぐさま奮起。対する先発・柳裕也投手を前に、3回に四球とヒットで2アウト1、2塁の好機をつかむと、古賀優大選手が同点タイムリーを放ちます。さらに4回にはうれしい一発。先頭の増田珠選手が2塁打で出塁すると、1アウトから赤羽由紘選手がレフトスタンドへ飛び込む、今季第1号の勝ち越し2ランを放ちました。

援護をもらった松本投手でしたが、6回には反撃を浴び失点。先頭で打席に迎えた大島洋平選手に3塁打を許すと、2本のタイムリーで試合を振り出しに戻されました。

それでもサンタナ選手が8回に貴重な一発。この回からマウンドにあがった2番手・メヒア投手の前に、先頭で打席に向かうと、勝ち越しのソロHRを放ちました。

9回のマウンドには、連投のキハダ投手ではなく星知弥投手を起用。2本のヒットで1アウト2、3塁とピンチを招くと、村松開人選手の一発を被弾しました。2球目のフォークをとらえられると、打球はライト方向に飛び込むサヨナラ3ランとなりました。